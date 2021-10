От таких голов сходят с ума. Шедевры румынского Роналдо

В матче 12 тура чемпионата Румынии Газ-Метан обыграл бухарестское Динамо – 2:1. Дублем у хозяев поля отличился Роналдо Дэкону. Оба гола – это шедевры.

На 36-й минуте Роналдо открыл счет шикарным дальним ударом в верхний угол. А через две минуты послал мяч в "девятку" по невероятной траектории. Комментатор едва не сошел с ума после таких голов.

RONALDOOOOOOOOOOO



Ronaldo Deaconu scored two BANGERS in Romania's Liga 1 division this morning pic.twitter.com/KoVtZv13TQ