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От таких голов сходят с ума. Шедевры румынского Роналдо

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
16 октября, 14:11
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Отец назвал сына в честь бразильца Роналдо и тот теперь забивает невероятные голы в чемпионате Румынии
Фантастический дубль Дэкону
Фантастический дубль Дэкону

В матче 12 тура чемпионата Румынии Газ-Метан обыграл бухарестское Динамо – 2:1. Дублем у хозяев поля отличился Роналдо Дэкону. Оба гола – это шедевры.

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На 36-й минуте Роналдо открыл счет шикарным дальним ударом в верхний угол. А через две минуты послал мяч в "девятку" по невероятной траектории. Комментатор едва не сошел с ума после таких голов.

Кстати, отец 24-летнего Дэкону был фанатом бразильского форварда Роналдо и назвал сына в его честь.

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Дэкону пока играет за молодежную и олимпийскую сборные Румынии, но после таких голов вызова в национальную команду не нужно будет долго ждать.

Ранее мы писали, что в украинский Премьер-лиги харьковский Металлист 1925 обыграл в Чернигове Десну со счетом – 2:1 благодаря невероятному удару Марлисона.

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