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А как же Динамо? Луческу готов вернуться в Румынию ради аутсайдера

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
6 октября, 08:43
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Наставник киян Мирча Луческу готов возглавить бухарестское Динамо. Но это произойдет не скоро
Мирча Луческу готов вернутся в Динамо Бухарест
Мирча Луческу готов вернутся в Динамо Бухарест

Во время паузы в чемпионате, вызванной матчами отбора на ЧМ-2022, главный тренер "бело-синих" съездил в родные края. Во время визита местные журналисты спросили Мистера о его родном клубе Динамо из Бухареста.

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"Рад, что Динамо сыграло последний матч вничью. Это дает команде много энтузиазма и мотивирует на следующие матчи. Присутствие Мирчи Редника на посту главного тренера положительно отражается на команде – со всех сторон.

Даже не знаю футболистов бухарестского Динамо. Наверное, придет время, когда я подставлю клубу свое плечо", – заявил 74-летний специалист Digi Sport.

Мирча Луческу – главный тренер Динамо Киев
Мирча Луческу – главный тренер Динамо Киев / Фото: Reuters

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Но возвращение румынского тренера состоится не раньше чем через три года. Сейчас Мирча Луческу связан контрактными обязательствами с киевским Динамо до 2024 года.

Мирча Луческу
Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Добавим, что после 11 туров Динамо Бухарест занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице чемпионата Румынии.

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Напомним, что румынский специалист тренировал Динамо Бухарест с 1985 по 1990 год, кроме того большая часть игровой карьеры Луческу прошла в этой команде.

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