А как же Динамо? Луческу готов вернуться в Румынию ради аутсайдера

Наставник киян Мирча Луческу готов возглавить бухарестское Динамо. Но это произойдет не скоро

Мирча Луческу готов вернутся в Динамо Бухарест

Во время паузы в чемпионате, вызванной матчами отбора на ЧМ-2022, главный тренер "бело-синих" съездил в родные края. Во время визита местные журналисты спросили Мистера о его родном клубе Динамо из Бухареста.

Читайте также: Он ходит по полю: Луческу указал на проблемы Месси в ПСЖ

Реклама

"Рад, что Динамо сыграло последний матч вничью. Это дает команде много энтузиазма и мотивирует на следующие матчи. Присутствие Мирчи Редника на посту главного тренера положительно отражается на команде – со всех сторон.

Даже не знаю футболистов бухарестского Динамо. Наверное, придет время, когда я подставлю клубу свое плечо", – заявил 74-летний специалист Digi Sport.

Мирча Луческу – главный тренер Динамо Киев / Фото: Reuters

Реклама

Но возвращение румынского тренера состоится не раньше чем через три года. Сейчас Мирча Луческу связан контрактными обязательствами с киевским Динамо до 2024 года.

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Добавим, что после 11 туров Динамо Бухарест занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице чемпионата Румынии.

Реклама

Напомним, что румынский специалист тренировал Динамо Бухарест с 1985 по 1990 год, кроме того большая часть игровой карьеры Луческу прошла в этой команде.