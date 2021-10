Від таких голів божеволіють. Шедеври румунського Роналдо

У матчі 12 туру чемпіонату Румунії Газ-Метан обіграв бухарестське Динамо – 2:1. Дублем у господарів поля відзначився Роналдо Декону. Обидва голи – це шедеври.

На 36-й хвилині Роналдо відкрив рахунок шикарним дальнім ударом у верхній кут. А через дві хвилини послав м'яч у "дев'ятку" за неймовірною траєкторією. Коментатор ледь не зійшов з розуму після таких голів.

RONALDOOOOOOOOOOO



Ronaldo Deaconu scored two BANGERS in Romania & # 39; s Liga 1 division this morning pic.twitter.com/KoVtZv13TQ