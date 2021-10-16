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Від таких голів божеволіють. Шедеври румунського Роналдо

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
16 жовтня, 14:11
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Батько назвав сина на честь бразильця Роналдо і той тепер забиває неймовірні голи в чемпіонаті Румунії
Фантастичний дубль Декону
Фантастичний дубль Декону

У матчі 12 туру чемпіонату Румунії Газ-Метан обіграв бухарестське Динамо – 2:1. Дублем у господарів поля відзначився Роналдо Декону. Обидва голи – це шедеври.

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На 36-й хвилині Роналдо відкрив рахунок шикарним дальнім ударом у верхній кут. А через дві хвилини послав м'яч у "дев'ятку" за неймовірною траєкторією. Коментатор ледь не зійшов з розуму після таких голів.

До речі, батько 24-річного Декону був фанатом бразильського форварда Роналдо і назвав сина в його честь.

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Декону поки грає за молодіжну та олімпійську збірні Румунії, але після таких голів виклику в національну команду не потрібно буде довго чекати.

Раніше ми писали, що в український Прем'єр-лізі харківський Металіст 1925 обіграв в Чернігові Десну з рахунком – 2:1 завдяки неймовірному удару Марлісона.

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