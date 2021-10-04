9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🚨 Задержание Саакашвили ⚡ Убийство полицейского в Чернигове 🚫 Скандальный закон про олигархов
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

В Украине забили гол, который не смогут повторить в лучших лигах мира

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
4 октября, 19:02
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В матче Первой лиги украинского чемпионата игрок Альянса Николай Агапов забил курьезный гол, мяч попал в кочку и перелетел вратаря соперников

В 11 туре чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги Альянс принимал Агробизнес.

Читайте также: Забил головой с 36 метров! Незабываемый гол в ворота бывшего вратаря МЮ

Реклама

Поединок прошел в Сумах и завершился победой Альянса со счетом – 3:2. Третий гол хозяев поля вышел более чем странным. Ранее мы писали, что в чемпионате Украины забит гол "пятой точкой".

На 84-й минуте Николай Агапов пробил по воротам, мяч ударился об кочку и перелетел вратаря Агробизнеса.

"Видели ли вы когда такие голы?", – появилась запись в Twitter Альянса.

Реклама

И правда, такие голы вряд ли можно увидеть в лучших лигах мира. Там у футбол на таких огородах не играют.

Мы также писали про самый курьезный гол года: Бохум забил, пока их игрок валялся на газоне.

Реклама

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Финляндия

9 окт

19:00

Украина

3.76

3.42

2.18
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
4
Показать больше
Пятница, 15 октября
19:30
Суббота, 16 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять