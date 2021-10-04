В Украине забили гол, который не смогут повторить в лучших лигах мира

В 11 туре чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги Альянс принимал Агробизнес.
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Поединок прошел в Сумах и завершился победой Альянса со счетом – 3:2. Третий гол хозяев поля вышел более чем странным. Ранее мы писали, что в чемпионате Украины забит гол "пятой точкой".
На 84-й минуте Николай Агапов пробил по воротам, мяч ударился об кочку и перелетел вратаря Агробизнеса.
"Видели ли вы когда такие голы?", – появилась запись в Twitter Альянса.
? / Have you ever seen such goals? pic.twitter.com/OsJL5dPFRc— / FC ALLIANCE (@fcallianceld) October 4, 2021
И правда, такие голы вряд ли можно увидеть в лучших лигах мира. Там у футбол на таких огородах не играют.
Мы также писали про самый курьезный гол года: Бохум забил, пока их игрок валялся на газоне.