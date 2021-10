В Украине забили гол, который не смогут повторить в лучших лигах мира

В 11 туре чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги Альянс принимал Агробизнес.

Читайте также: Забил головой с 36 метров! Незабываемый гол в ворота бывшего вратаря МЮ

Поединок прошел в Сумах и завершился победой Альянса со счетом – 3:2. Третий гол хозяев поля вышел более чем странным. Ранее мы писали, что в чемпионате Украины забит гол "пятой точкой".

На 84-й минуте Николай Агапов пробил по воротам, мяч ударился об кочку и перелетел вратаря Агробизнеса.

"Видели ли вы когда такие голы?", – появилась запись в Twitter Альянса.

? / Have you ever seen such goals? pic.twitter.com/OsJL5dPFRc