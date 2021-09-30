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"Водитель" из Баварии раскрыл секрет сумасшедшего гола в ворота Динамо

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
30 сентября, 09:33
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После того как Лерой Сане забил Георгию Бущану в Мюнхене, у болельщиков возникли споры – он так и хотел пробить или же мяч просто срезался. Автор шедевра ответил
Сане принимает поздравления от Гнабри с суперголом
Сане принимает поздравления от Гнабри с суперголом / Фото: Reuters

Бавария забила Динамо пять сухих мячей, но самым эффектным стал четвертый – как показалось, Лерой Сане выполнял с левого фланга подачу, а не бил, но мяч свалился с ноги у немца и залетел в ближний угол ворот Бущана.

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Лерой подтвердил, что именно так и было.

"На самом деле по воротам в том эпизоде я даже и не бил, а хотел сделать навес. Чуть повезло, что моя техника в ту секунду меня подвела", – приводит слова Сане сайт УЕФА со ссылкой на DAZN

ВИДЕО ГОЛА ЛЕРОЯ САНЕ

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Напомним, что до перехода в Баварию Лерой Сане защищал цвета Манчестер Сити, где не раз становился объектом шуток украинского легионера "горожан" Александра Зинченко.

"Когда я увидел Сане перед его отъездом в Баварию, то сначала его не узнал, подумал – это наш водитель автобуса. С весом у него проблемы. Сказали, что плюс семь килограммов", – рассказывал тогда Зинченко.

Зинченко (в центре), Сане (слева) и Гюндоган
Зинченко (в центре), Сане (слева) и Гюндоган

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