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Как вы их сделали? Звездная жена украинского футболиста умилила снимком своих детей

22 апреля, 10:37

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Очаровательная супруга полузащитника Александрии Максима Третьякова Лиза признается, что хотела бы еще двоих малышей – если бы, конечно, не роды

Самая популярная из жен футболистов украинского чемпионата Лиза Третьякова, имеющая 267 тысяч подписчиков в Instagram, отметила месяц со дня рождения своего сыночка Даниэля.

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Супруга полузащитника Александрии Максима Третьякова опубликовала трогательное фото, на котором укутанного новорожденного мальчика держит в своих руках его старшая сестричка.

"Сабрина и Даниэль. Малышу сегодня ровно один месяц, а этой девушке уже пятый годик. Наши милые детки. Честно, я бы еще хотела как минимум двух деток родить, если бы, конечно же, не роды, бессонные ночи и эти 24/7: "Маа, давай играть"

"Р.S. Ну какой же он у нас нежный человечек получился, cогласны?" – написала в своем Instagram Лиза Третьякова

"Ангелы. Лиза, как вы сделали таких красивых детей?!" – умиляются в комментариях подписчики Третьяковой

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Лиза Третьякова

Лиза Третьякова / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

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Лиза и Максим Третьяковы

Лиза и Максим Третьяковы / Фото: Instagram

Ранее Лиза Третьякова рассказывала, что во время первых родов молила врачей ее убить – настолько дикой была боль.

Также мы писали, что жена экс-вратаря Динамо, родив второго ребенка, тут же захотела третьего.

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Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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WAGs дети звезд жена футболиста Лиза Третьякова

Источник: Сегодня|Спорт

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