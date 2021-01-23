"Нерожавшие прочтут и детей перехотят". Звездная жена украинского футболиста молила убить ее в роддоме

Лиза Третьякова утверждает, что она не мать-героиня и без спинальной анестезии снова не обойдется

Одна из самых популярных жен украинских футболистов беременная Лиза Третьякова, имеющая 220 тысяч фолловеров в Instagram, рассказала о том, как собирается рожать своего второго ребенка. А также поделилась воспоминаниями о первых родах.

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Отметим, что у жгучей брюнетки и ее забивного мужа, вингера "Александрии" Максима Третьякова, подрастает дочка Сабрина.

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"Нередко слышу о негативных последствиях спинальной анестезии. На днях в директ мне девочка написала, что ей с хрустом вкололи эпидуралку, и она ощутила резкую дикую боль, которая намного больнее схваток, и как итог – ноги ее перестали слушаться, и она пару месяцев прям заново начинала учиться ходить", – рассказала Лиза Третьякова.

"Но чаще всего все проходит гуд, и девочки на пару часиков обезболивают себя, дабы отдохнуть во время длительных болезненных схваток. Я точно не мать-героиня, которая сможет выдержать такую длительную боль родов, поэтому я "за" – обеими руками и ногами".

"Во время первых родов мне поставили эпидуралку тогда, когда схватки были уже очень болезненными, я орала на весь роддом и молила сделать мне КС или, на крайняк, убить. Короче, я даже не помню, как мне ее сделали, от боли я куда-то улетала и даже не почувствовала прокол, хотя вы знаете, что игла там метровая".

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"Меня на часик попустило, я уснула за секунду, и потом эпидуралка мне приостановила родовую деятельность, которой и так не было и которая была вызвана проколом плодного пузыря и разной влитой в меня химозой".

"Еще один плюс я вынесла, когда ребеночек вылез – вам сразу снова вводят в катетер (который у вас выведен из спины) эпидуралочку и шьют уже не живьем, а с обезболом".

"Не буду рассказывать все подробности, а то чувствую, сейчас нерожавшие девочки как прочтут этот трэш – сразу и детей перехотят. У меня было так, что поделаешь, врать и приукрашивать – не мое".

"В этот раз, как только начнутся суперболезненные схватки – сразу попрошу обезбол, дабы процесс родов снова не превратился в экзорцизм", – написала у себя в Instagram Лиза Третьякова.

Лиза Третьякова и ее дочка Сабрина / Фото: Instagram

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Отметим, что склонная к самоиронии Лиза Третьякова называет себя "недомамой", признаваясь, что иногда ей просто лень учить с ребенком буквы, цифры, стишки: "Я устаю и хочу тупо полежать и ничего не делать".

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