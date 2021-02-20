Українська
$ 27,85
33,65
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Таз расходится!" Жена украинского футболиста начала прием ставок на время, когда родит

20 февраля, 16:25

Олег Люлька Олег Люлька

Лиза Третьякова хочет, чтобы малыш покинул ее животик чем пораньше: "Иначе развалюсь"

Жена полузащитника "Александрии" Максима Третьякова Лиза начала прием ставок на день и время, когда она родит второго ребенка. Напомним, пара уже воспитывает дочку Сабрину, теперь они ждут мальчика.

Реклама

Читайте также: Роды вот-вот! Новые интимные фото от самой популярной жены футболиста в УПЛ

"Ну как же мне интересно, когда этот человек покинет мой живот. По моим подсчетам, по дате зачатия, у меня 35 недель, а вот по месячным и по УЗИ – уже 37 недель. Таз расходится знатно, все там щемит, трещит, нерв седалищный с обеих сторон простреливает, поясница тянет, живот каменеет, даже на внутренней части бедра будто бы крепатура. Короче, все как нужно", – поделилась в Instagram интимными подробностями своего положения Лиза Третьякова

Лиза Третьякова

Лиза Третьякова / Фото: Instagram

И предложила фолловерам:

"Давайте ставить ставки, когда же я рожу. Вероятность родов – с 11 марта и потолок 29 марта. Мой астролог высчитала мне самые реальные даты родов – это 8, 11, 18 и 31 марта. Очень хотелось бы родить 11 марта. До 31-го я точно развалюсь"

Реклама

Тому, кто первым угадает дату родов и примерное время, Лиза Третьякова обещает в подарок костюм своего бренда одежды.

Лиза Третьякова

Лиза Третьякова / Фото: Instagram

Читайте также: Ходит ходуном! Беременная звезда Instagram показала "футбол" в своем животе

Реклама

Отметим, что Лиза Третьякова – самая популярная из жен футболистов украинского чемпионата. У девушки – 217 тысяч подписчиков.

Смотрите, как звездные жены сообщали своим любимым о беременности

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

роды ФК Александрия WAGs жена футболиста Лиза Третьякова

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Момент с трусишками вас не смущает?" Ирину Морозюк подставили подругиФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменить
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменитьФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛФутбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" уснул на самом сексуальном бюсте мирового футболаФутбол
Милевский принялся ударно лайкать фото своей бывшей. А у нее – любовь с Вано
Милевский принялся ударно лайкать фото своей бывшей. А у нее – любовь с ВаноФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять