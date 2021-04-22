Як ви їх зробили? Зоряна дружина українського футболіста розчулила знімком своїх дітей

Чарівна дружина півзахисника Олександрії Максима Третьякова Ліза зізнається, що хотіла б ще двох малюків – якби, звичайно, не пологи

Найпопулярніша з дружин футболістів українського чемпіонату Ліза Третьякова, що має 267 тисяч підписників в Instagram, відзначила місяць із дня народження свого синочка Даніеля.

Реклама

Читайте також: У неї для цього шість причин! Дружині воротаря П'ятова хочеться засмажити своїх дітей

Дружина півзахисника Олександрії Максима Третьякова опублікувала зворушливе фото, на якому укутаного новонародженого хлопчика тримає в своїх руках його старша сестричка.

"Сабріна і Даніель. Малюкові сьогодні рівно місяць, а цій дівчині вже п'ятий рік. Наші любі дітки. Чесно, я б ще хотіла щонайменше двох діток народити, якби, звісно ж, не пологи, безсонні ночі і ці 24/7: "Маа, давай гратися"

"Р.S. Ну який же він у нас ніжний чоловічок видався, згідні?" – написала в своєму Instagram Ліза Третьякова

"Ангели. Лізо, як ви зробили таких красивих дітей?!" – запитують в коментарях підписники Третьякової

Реклама

Ліза Третьякова / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

Реклама

Ліза і Максим Третьякови / Фото: Instagram

Раніше Ліза Третьякова розповідала, що під час перших пологів молила лікарів її вбити – таким диким був біль.

Також ми писали, що дружина ексворотаря Динамо, народивши другу дитину, захотіла третю.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама