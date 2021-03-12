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"Мечтал пить Cristal, но вспомнил про 40 недель беременности": бомба от жены футболиста

12 марта, 15:59

Елена Павлова , Андрей Трофимов

Лиза Третьякова исполнила новый зажигательный танец

Популярная в соцсетях жена украинского футболиста "Александрии" Максима Третьякова, Лиза, исполнила зажигательный танец, несмотря на 40-ю неделю беременности. Напомним, что у девушки, которая владеет своим брендом одежды, в Instagram 216 тысяч подписчиков. Ранее жена украинского футболиста начала прием ставок на время, когда родит.

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"Когда мечтал где-то на белых песках пить Cristal или Chandon Moët, но вспомнил, что сегодня 40 недель беременности", – подписала видео с танцем в Instagram Лиза

"Как же вы худенькая в 40 недель", – отмечали фоловеры Третьяковой. Но были в восторге от ее танца: "Лиза это бомба", "Вы – обалденная", "Какие ножки!". А некоторые и делали прогнозы: "А живот, вроде, опустился, скоро будем поздравлять".

Лиза Третьякова
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Лиза Третьякова / Фото: Instagram

Ранее в Сети появились новые интимные фото от самой популярной жены футболиста в УПЛ. Больше всех появления на свет малыша в семье Третьяковых, похоже, ждет его сестренка.

Ранее супруга забивного полузащитника "Александрии" Максима Третьякова ошарашила признанием, что во время своих первых родов просила ее убить.

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Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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