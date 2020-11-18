Футбол умер от коронавируса. 11 примеров того, что пациент скорее мертв

Пандемия коронавируса продолжает лютовать по всей планете, проникая во все сферы человеческой деятельности. Потрясла она и спорт в целом, и в первую очередь "спорт №1" – футбол. Сейчас уже сами игроки говорят, что нынешние матчи – совсем не то, что было раньше. И пока что можно констатировать, что футбол в его прежнем виде умер. Посмотрим на 11 примерах.

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Не дают нормально играть. Свежайшее – эпопея сборной Украины в Люцерне. Напомним, вчера Швейцария и Украина не сыграли. Что будет дальше. Из-за большого количества позитивных тестов у наших местные власти запретили проводить игру. Футболисты вынуждены постоянно сдавать анализы, что выбивает их из привычного ритма: "Сколько можно?"

Камень, ножницы, бумага? В том же сериале: результат матча Швейцария – Украина могут определить жеребьевкой. До какого еще абсурда мы дойдем? Давайте не играть, а просто бросать монетку. Так и хочется сказать: "Але, гараж! Вы чего?"

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Билеты? Не слышали. Собственно театром абсурда некоторые считают и то, что, например, Евро-2020 сохранил свое название, хотя пройдет в 2021 году. А о билетах вообще смешно говорить. Когда какой турнир состоится, можно и не угадать. Не далее как вчера ФИФА перенесла клубный чемпионат мира.

Для кого играем? Самое главное – на трибунах исчезли болельщики. Весной и в начале лета спорт вообще "закончился", а после возвращения зрителей на арены не пускают. Без них футбол выглядит осиротевшим. В некоторых странах порой на стадионы пускают 25-30% зрителей от общего количества мест, но это выглядит исключением. Когда за Месси и его коллегами никто не следит с трибун, это выглядит, мягко говоря, странно.

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Пропадает мотивация, эмоции. Собственно, важность зрителей на стадионах признали в первую очередь сами игроки. Некоторые футбол без фанов сравнивают с сексом с резиновой женщиной. Конечно, хорошо, что организаторы пытаются что-то придумывать, как вот выставлять на трибунах фотоплакаты, но... Не то пальто.

Масштаб – не тот. Футбольные матчи перестали становиться событиями вселенского масштаба. Если раньше к ним готовились днями, собирались компаниями для просмотра на стадионах, в барах, в компаниях дома, то сейчас эти прелести в основном ушли в прошлое. И пива с друзьями не попьешь...

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Кто играет? Самый крупный и денежный клубный турнир планеты – Лига чемпионов – нередко напоминает бледную тень самой себя. Календарь смещен, стадионы пустые, состав любой команды из-за коронавируса может кардинально измениться в любой момент. Хотя "Динамо" каким-то образом уступило "Барселоне" всего 1:2.

Марк-Андре тер Штеген парирует удар Владислава Супряги / Фото: Reuters В тренде Как монета и бумага решали судьбу матчей: ТОП-5 удивительных историй жребия в футболе

Кто еще не болел? Коронавирус поразил, поражает и будет продолжать выводить из строя звезд. Криштиану Роналду со злостью перенес инфекцию без симптомов. Теперь Мохамед Салах заразился коронавирусом. Кто следующий на очереди?

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Звезды блекнут. Раньше суперзвезды привлекали к себе огромное внимание и заочно сражались за многомиллионные контракты. Даже те, кто "не в теме" в футболе, завидовали заработкам. Теперь же идет состязание, кто сильнее урежет контракты, кто согласится на понижение, а кто обидится. Чтобы удерживать игроков, сокращают персонал. Работники "Барселоны" очень расстроились, когда Месси остался в клубе.

Лионель Месси / Фото: Reuters

Украинская рулетка. Наш чемпионат тоже хромает на обе ноги. Болельщики устали ждать ударов исподтишка и гадать, какая же команда следующей отправится на карантин или будет выставлять на игры молодежь. Сегодня "Олимпик" слег с коронавирусом. Наличие среди лидеров "Ворсклы", которая в прошлом сезоне плелась в хвосте таблицы, не особо удивляет и, тем более, не восхищает.

"Ворскла" vs "Олимпик" / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Третий лишний. Даже противостояние "Шахтера" и "Динамо" перешло в другую плоскость. "Горняки" переживали массовое заражение, киевляне выбывают точечно. А Луческу после фиаско говорит: "Сегодня выиграл коронавирус".

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Все эти факты свидетельствуют не в пользу "пациента". Остается надеяться, что его еще можно реанимировать. Вот только трудно сказать, с какими потерями удастся пройти эпоху коронавируса.

Читайте расписание, трансляции и результаты матчей среды в Лиге наций.

Смотрите сюжет о коронавирусных проблемах в сборной Украины:

Видео: Сегодня

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