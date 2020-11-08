Главные слова Луческу после матча "Динамо" – "Шахтер": "Сегодня выиграл коронавирус"

Румынский тренер считает, что такой важный поединок не стоило проводить в нынешних условиях

В воскресенье вечером "Шахтер" разгромил обескровленное "Динамо" в центральном матче первого круга чемпионата Украины. Перед игрой киевляне недосчитались 12 человек из-за коронавируса, так что "горняки" довольно уверенно доказали сегодня свое преимущество – 3:0.

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После матча главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не стал делать глубокий анализ. Румынский специалист акцентировал внимание на то, что не смог воспользоваться всем кадровым потенциалом команды и высказал мнение, что такой важный поединок не стоило проводить.

Его слова приводит официальный сайт "Динамо":

"Сегодня выиграл COVID, но проиграл fair play. Это мой комментарий. Я бы никогда не играл в таких условиях такой важный матч, даже если бы представлял другую сторону. Подчеркиваю, я бы не сыграл этот матч. Исход чемпионата должны решать команды на поле, а не COVID. Это все, что я хочу сказать".

Тем не менее, киевляне остались на первой строчке турнирной таблицы. Правда, отставание подопечных Луиша Каштру сократилось до одного очка. Узнавайте результаты 9 тура чемпионата Украины.

Смотрите, как "Динамо" сражалось с "Барселоной" в Лиге чемпионов:

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Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

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