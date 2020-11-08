"Шахтер" разгромил обескровленное "Динамо" с удаленным Сидорчуком

"Горняки" приблизились к принципиальному сопернику на расстояние одного очка

Букмекерские конторы угадали победителя украинского классического противостояния. Однако вряд ли кто-то думал, что победа дастся "Шахтеру" так легко. Конечно, сыграло здесь роль и массовое заболевание коронавирусом в "Динамо", и очередное удаление капитана Сергея Сидорчука. Впрочем, главное в футболе, как известно, – результат на табло, а он сегодня – в пользу "горняков". Наш сайт вел онлайн "Динамо" – "Шахтер".

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Хотя начало не предвещало тотального доминирования гостей. Подопечные Мирчи Луческу откровенно не закрывались на своей территории и старались поддерживать свой статус. Многое решила ошибка 18-летнего вратаря Руслана Нещерета. Как и говорили ранее, парень неуверенно действует на выходах. На этот раз он просто не попал кулаком по мячу после навеса Додо справа – и Жуниор Мораес забил уже пятый мяч в ворота своей бывшей команды в форме "Шахтера".

А на последней минуте первого тайма Сидорчук грубо въехал в Корниенко, и харьковская судья Катерина Монзуль удалила киевлянина после использования системы VAR. Смотрите видео голов "Динамо" – "Шахтер" и удаления Сидорчука.

На 66-й минуте второй мяч влетел в ворота "Динамо": Тарас Степаненко мощно пробил, но "снаряд" попал в Маркоса Антонио и изменил направление. Гол записали на бразильца. А на 73-й минуте Алан Патрик эффектным дальним ударом поставил точку в матче – 0:3.

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После девяти туров киевляне остаются лидерами с 20 очками, у "Шахтера" – 19. В 19:30 в последней встрече дня "Заря" примет "Ворсклу", у которой 15 очков. Напомним расписание и результаты 9 тура чемпионата Украины.

Напомним, как в августе "Динамо" завоевало Суперкубок в дуэли с "Шахтером":

Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

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