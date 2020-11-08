"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча чемпионата Украины

В воскресенье, 8 ноября, состоится центральный матч девятого тура и всего первого круга чемпионата Украины: В Киеве на "Олимпийском" столичное "Динамо" примет донецкий "Шахтер". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов.

Онлайн "Динамо" – "Шахтер"

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Перед очной встречей "Динамо" опережает "Шахтер" на четыре очка и останется на вершине таблицы даже в случае поражения. Тем не менее, киевляне больше не будут иметь комфортного преимущества, и любая последующая осечка будет стоить команде первого места.

"Шахтер" в случае потери очков и победы "Ворсклы" в отчетном туре рискует опуститься в турнирной таблице. Отметим, что плотность команд в верхней части турнирной таблицы настолько большая, что пятое место от второго отделяет всего одно очко.

Посреди недели оба наших гранда сражались в Лиге чемпионов. "Шахтер" потерпел крупное поражение от "Боруссии" из Менхенгладбаха. Для "горняков" это было первое поражение в евросезоне.

А "Динамо" уступило на выезде "Барселоне", однако продемонстрировало достойную игру, несмотря на большие кадровые потери.

К тому матчу киевляне подходили без 12 игроков основного состава, а к выходным Мирча Луческу потерял еще троих исполнителей – положительные тесты на коронавирус сдали Владислав Супряга, Владимир Шепелев и Богдан Леднев. Правда, столичный клуб не подтвердил ни одного случая, поэтому приходиться полагаться на слухи. А, может, это такой способ Луческу запутать соперника.

К слову, "Шахтер" накануне матча прошел внеочередные тесты на COVID-19, так как были выявлены новые случаи заболевания среди менеджмента клуба, в том числе и гендиректора "горняков" Сергея Палкина.

В текущем сезоне "Динамо" и "Шахтер" традиционно пересекались в матче за Суперкубок Украины. Донецкий клуб имел подавляющее преимущество перед соперником, но потерпел поражение со счетом 1:3.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Шахтер":

Букмекеры считают, что сегодня победа будет за "Шахтером": коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.88, на ничью – 3.95, на победу "Динамо" – 3.75. При этом, самый вероятный счет – 1:1 (7.40) или 0:1 (8.30).

Где смотреть матч "Динамо" – "Шахтер":

Матч "Динамо" – "Шахтер" начнется в 17:00 и будет показан в прямом эфире на канале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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