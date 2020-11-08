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"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча чемпионата Украины

Воскресенье, 8 ноября

Динамо

17:00

Шахтер

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В воскресенье, 8 ноября, состоится центральный матч девятого тура и всего первого круга чемпионата Украины: В Киеве на "Олимпийском" столичное "Динамо" примет донецкий "Шахтер". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов.

Онлайн "Динамо" – "Шахтер"

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Перед очной встречей "Динамо" опережает "Шахтер" на четыре очка и останется на вершине таблицы даже в случае поражения. Тем не менее, киевляне больше не будут иметь комфортного преимущества, и любая последующая осечка будет стоить команде первого места.

"Шахтер" в случае потери очков и победы "Ворсклы" в отчетном туре рискует опуститься в турнирной таблице. Отметим, что плотность команд в верхней части турнирной таблицы настолько большая, что пятое место от второго отделяет всего одно очко.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
8
6
2
0
17
4
13
20
Забитые 17
Пропущеные 4
Разница 13
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
Шахтер Шахтер Шах
8
4
4
0
20
9
11
16
Забитые 20
Пропущеные 9
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В Н В
3
ДеснаДеснаДес
9
4
4
1
14
9
5
16
Забитые 14
Пропущеные 9
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н В П Н
4
ВорсклаВорсклаВор
8
4
3
1
13
6
7
15
Забитые 13
Пропущеные 6
Разница 7
Результаты последних матчей: П Н В Н Н
5
КолосКолосКол
9
4
3
2
14
9
5
15
Забитые 14
Пропущеные 9
Разница 5
Результаты последних матчей: В П Н Н В
6
ОлимпикОлимпикОли
9
4
1
4
15
16
-1
13
Забитые 15
Пропущеные 16
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В П П В
7
АлександрияАлександрияАле
9
4
1
4
17
14
3
13
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н П В П
8
МариупольМариупольМар
9
3
3
3
10
14
-4
12
Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П Н В П
9
ЗаряЗаряЗар
8
2
4
2
15
9
6
10
Забитые 15
Пропущеные 9
Разница 6
Результаты последних матчей: Н В Н Н В
10
Днепр-1Днепр-1Дне
9
2
2
5
12
17
-5
8
Забитые 12
Пропущеные 17
Разница -5
Результаты последних матчей: П П В В Н
11
ИнгулецИнгулецИнг
8
0
6
2
8
11
-3
6
Забитые 8
Пропущеные 11
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н П Н Н
12
МинайМинайМин
8
1
3
4
4
12
-8
6
Забитые 4
Пропущеные 12
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н Н П Н
13
ЛьвовЛьвовЛьв
8
1
1
6
4
21
-17
4
Забитые 4
Пропущеные 21
Разница -17
Результаты последних матчей: П В П П Н
14
РухРухРух
8
0
3
5
5
17
-12
3
Забитые 5
Пропущеные 17
Разница -12
Результаты последних матчей: Н П П Н П

Посреди недели оба наших гранда сражались в Лиге чемпионов. "Шахтер" потерпел крупное поражение от "Боруссии" из Менхенгладбаха. Для "горняков" это было первое поражение в евросезоне.

А "Динамо" уступило на выезде "Барселоне", однако продемонстрировало достойную игру, несмотря на большие кадровые потери.

К тому матчу киевляне подходили без 12 игроков основного состава, а к выходным Мирча Луческу потерял еще троих исполнителей – положительные тесты на коронавирус сдали Владислав Супряга, Владимир Шепелев и Богдан Леднев. Правда, столичный клуб не подтвердил ни одного случая, поэтому приходиться полагаться на слухи. А, может, это такой способ Луческу запутать соперника.

К слову, "Шахтер" накануне матча прошел внеочередные тесты на COVID-19, так как были выявлены новые случаи заболевания среди менеджмента клуба, в том числе и гендиректора "горняков" Сергея Палкина.

В текущем сезоне "Динамо" и "Шахтер" традиционно пересекались в матче за Суперкубок Украины. Донецкий клуб имел подавляющее преимущество перед соперником, но потерпел поражение со счетом 1:3.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Шахтер":

Букмекеры считают, что сегодня победа будет за "Шахтером": коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.88, на ничью – 3.95, на победу "Динамо" – 3.75. При этом, самый вероятный счет – 1:1 (7.40) или 0:1 (8.30).

Где смотреть матч "Динамо" – "Шахтер":

Матч "Динамо" – "Шахтер" начнется в 17:00 и будет показан в прямом эфире на канале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Все подробности в спецтеме Украинское дерби

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онлайн чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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