"Шахтер" сдал внеочередные тесты на COVID-19 и ждет того же от "Динамо"

В клубе объяснили, что необходимость проверки связана с ухудшением эпидемиологической обстановки

Перед матчем с "Динамо", который состоится 8 ноября на поле НСК "Олимпийский" в Киеве, донецкий "Шахтер" прошел внеочередное тестирование на COVID-19. Результаты тестов клуб должен получить в субботу вечером. Ранее тренер "Шахтера" отметил, что в "Динамо" нет больших проблем перед дерби.

"Необходимость внеочередных тестов связана с ухудшением эпидемиологической обстановки. Среди менеджмента клуба выявлены новые случаи заболевания, поэтому мы приняли решение перед матчем с "Динамо" провести дополнительные тесты, чтобы не подвергать команду соперника риску. Надеемся, представители "Динамо" также пройдут дополнительное тестирование, чтобы обезопасить персонал и игроков обоих клубов", – заявил начальник медицинской службы "Шахтера" Дмитрий Скибинский.

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Футболисты "Шахтера" делают тесты / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, что в октябре вспышка коронавируса произошла в "Шахтере", а теперь в лазарете киевского "Динамо" 10 человек с COVID-19. Буквально вчера стало известно, что коронавирусом заразился нападающий Владислав Супряга.

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Ранее мы также писали, что финалистка конкурса "Мисс Украина" подарила сына защитнику "Шахтера". В пятницу, 6 ноября Давид Хочолава пережил лучший день в своей жизни.

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