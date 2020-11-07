"Десна" со скандалом догнала "Шахтер", забив "Минаю" из офсайда (видео)

VAR на этой игре не работал, а ассистент арбитра "вне игры" у форварда черниговцев Будковского не заметил

Черниговская "Десна" со скандалом выиграла у закарпатского "Миная" 1:0 матч девятого тура чемпионата Украины по футболу на "Оболонь-Арене" в Киеве. Единственный в этом поединке гол "Десна" забила на 80-й минуте из офсайда. Но VAR на этой встрече не работал, а ассистент арбитра "вне игры" у Будковского не заметил.

Реклама

Видео гола Будковского из офсайда

Отметим, что "Минай" еще в начале матча с "Десной", на 6-й минуте, упустил стопроцентный шанс забить. Нападающий гостей Нуриев не реализовал пенальти, пробив в штангу.

Реклама

Видео нереализованного пенальти Нуриева

В тренде Александр Шовковский в трауре: легендарный вратарь потерял отца

"Десна" – "Минай" – 1:0

Гол: Будковский, 80

Нереализованный пенальти: Нуриев (6, "Минай")

"Десна": Паст – Конопля, Гитченко, Тамм, Картушов – Огиря, Арвеладзе (Домбровский, 46) – Калитвинцев (Ермаков, 88), Хлебас (Тотовицкий, 46), Мудрик (Гуцуляк, 71) – Будковский (Дегтярев, 88)

"Минай": Каниболоцкий – Меличенко, Матич, Сакив – Маембэ, Нуриев, Ткачук (Малепе, 85), Снижко (Ахмедзаде, 85), Кныш – Кожанов (Пиняшко, 61), Шиндер (Хахлев, 73)

Предупреждения: Мудрик, Паст – Шиндер, Маембэ

Фото – ФК "Десна"

Реклама

Добавим, что скандальная победа над "Минаем" позволила "Десне" подняться на третье место и догнать по очкам "Шахтер", который в воскресенье в центральном матче девятого тура встретится на НСК "Олимпийский" с лидером чемпионата Украины "Динамо".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама