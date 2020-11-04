"Барселона" – "Динамо": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Киевляне пропустили уже на пятой минуте матча с пенальти

Сегодня в Каталонии в третьем туре Лиги чемпионов "Барселона" принимает ослабленное коронавирусом киевское "Динамо". И дебютант украинской команды, 18-летний голкипер Руслан Нещерет, пропустил от Лионеля Месси уже на 5-й минуте матча – 0:1. Онлайн "Барселона"- "Динамо" сейчас идет на нашем сайте с самыми интересными подробностями.

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Уже на пятой минуте Попов сделал подножку Месси на входе в штрафную площадку. Но арбитр решил, что нарушение было уже внутри штрафной и поставил пенальти в ворота "Динамо". К мячу подошел сам пострадавший аргентинец и легко выиграл дуэль у молодого вратаря. А всего две минуты спустя Педри с близкого расстояния угодил в перекладину киевлян.

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Напомним, что коронавирус существенно подкосил команду Мирчи Луческу. В Барселону "Динамо" отправилось без 13 игроков основного состава и до последнего проведение поединка оставалось под вопросом.

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