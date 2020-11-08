"Динамо" – "Шахтер": во сколько и где смотреть "Украинское классико"

Список трансляций центрального матча 9-го тура Премьер-лиги на ТВ и в интернете

Сегодня на "Олимпийском" состоится "Украинское классико" – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сойдутся в рамках 9-го тура чемпионата Украины. Матч начнется в 17:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Смотреть "Динамо" – "Шахтер" онлайн также можно на нашем сайте.

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Где смотреть матч "Динамо" – "Шахтер":

"2+2", live

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После восьми туров Динамо занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Мирчи Луческу одержали шесть побед и дважды сыграли вничью. При этом киевляне имеют лучшую защиту в лиге – на их счету только четыре пропущенных мячей.

У "Шахтера" в восьми поединках четыре победы и четыре ничьих. "Горняки" и киевляне – единственные команды в лиге, кто пока не проигрывал. При этом, "Шахтер" может похвастаться лучшим нападением – дончане уже наколотили соперникам 20 мячей.

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Букмекеры считают, что сегодня победа будет за "Шахтером": коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.88, на ничью – 3.95, на победу "Динамо" – 3.75. При этом, самый вероятный счет – 1:1 (7.40) или 0:1 (8.30).

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли между собой в матче за Суперкубок Украины:

Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

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