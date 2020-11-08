Українська
$ 28,36
33,58

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Динамо" – "Шахтер": во сколько и где смотреть "Украинское классико"

8 ноября, 15:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Список трансляций центрального матча 9-го тура Премьер-лиги на ТВ и в интернете

Сегодня на "Олимпийском" состоится "Украинское классико" – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сойдутся в рамках 9-го тура чемпионата Украины. Матч начнется в 17:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Смотреть "Динамо" – "Шахтер" онлайн также можно на нашем сайте.

Реклама

Где смотреть матч "Динамо" – "Шахтер":

"2+2", live
OLL.TV (в подписке)
Youtube

После восьми туров Динамо занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Мирчи Луческу одержали шесть побед и дважды сыграли вничью. При этом киевляне имеют лучшую защиту в лиге – на их счету только четыре пропущенных мячей.

У "Шахтера" в восьми поединках четыре победы и четыре ничьих. "Горняки" и киевляне – единственные команды в лиге, кто пока не проигрывал. При этом, "Шахтер" может похвастаться лучшим нападением – дончане уже наколотили соперникам 20 мячей.

В тренде
Александр Шовковский в трауре: легендарный вратарь потерял отца
Реклама

Букмекеры считают, что сегодня победа будет за "Шахтером": коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.88, на ничью – 3.95, на победу "Динамо" – 3.75. При этом, самый вероятный счет – 1:1 (7.40) или 0:1 (8.30).

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли между собой в матче за Суперкубок Украины:

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
8
6
2
0
17
4
13
20
Забитые 17
Пропущеные 4
Разница 13
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
Шахтер Шахтер Шах
8
4
4
0
20
9
11
16
Забитые 20
Пропущеные 9
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В Н В
3
ДеснаДеснаДес
9
4
4
1
14
9
5
16
Забитые 14
Пропущеные 9
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н В П Н
4
ВорсклаВорсклаВор
8
4
3
1
13
6
7
15
Забитые 13
Пропущеные 6
Разница 7
Результаты последних матчей: П Н В Н Н
5
КолосКолосКол
9
4
3
2
14
9
5
15
Забитые 14
Пропущеные 9
Разница 5
Результаты последних матчей: В П Н Н В
6
ОлимпикОлимпикОли
9
4
1
4
15
16
-1
13
Забитые 15
Пропущеные 16
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В П П В
7
АлександрияАлександрияАле
9
4
1
4
17
14
3
13
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н П В П
8
МариупольМариупольМар
9
3
3
3
10
14
-4
12
Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П Н В П
9
ЗаряЗаряЗар
8
2
4
2
15
9
6
10
Забитые 15
Пропущеные 9
Разница 6
Результаты последних матчей: Н В Н Н В
10
Днепр-1Днепр-1Дне
9
2
2
5
12
17
-5
8
Забитые 12
Пропущеные 17
Разница -5
Результаты последних матчей: П П В В Н
11
ИнгулецИнгулецИнг
8
0
6
2
8
11
-3
6
Забитые 8
Пропущеные 11
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н П Н Н
12
МинайМинайМин
8
1
3
4
4
12
-8
6
Забитые 4
Пропущеные 12
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н Н П Н
13
ЛьвовЛьвовЛьв
8
1
1
6
4
21
-17
4
Забитые 4
Пропущеные 21
Разница -17
Результаты последних матчей: П В П П Н
14
РухРухРух
8
0
3
5
5
17
-12
3
Забитые 5
Пропущеные 17
Разница -12
Результаты последних матчей: Н П П Н П

Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк где смотреть

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус бьет по
Коронавирус бьет по "Динамо": киевляне потеряли еще одного вратаряЧУ по футболу
Все результаты 8-го тура чемпионата Украины
Все результаты 8-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Скидки от Андры: что за девушка на фото с новичком
Скидки от Андры: что за девушка на фото с новичком "Динамо", чья ошибка стоила победы над РебровымФутбол
"Динамо" против "Днепра-1": прямая видеотрансляция матчаФутбол
"Динамо" – "Шахтер" и другие: прогноз, расписание и результаты 9 тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Финалистка конкурса
Финалистка конкурса "Мисс Украина" подарила сына защитнику "Шахтера"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять