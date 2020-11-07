Коронавирус добивает "Динамо" – уже 12 игроков слегло перед "Шахтером"

COVID-19 диагностирован еще и у полузащитников столичной команды Шепелева и Леднева

Еще два игрока "Динамо" сдали положительные тесты на COVID-19. Коронавирусом заразились полузащитники столичного клуба Владимир Шепелев и Богдан Леднев, сообщает Meta-ratings.

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Таким образом перед матчем девятого тура чемпионата Украины с "Шахтером", который должен состояться в воскресенье, 8 ноября, на НСК "Олимпийский", у киевлян уже 12 футболистов в изоляции.

Леднев и Шепелев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Кроме Шепелева и Леднева, против "Шахтера" в воскресенье в 17:00 на поле НСК "Олимпийский" не смогут выйти Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко и Владислав Супряга.

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Напомним, перед встречей с "Шахтером" на НСК "Олимпийский" "Динамо" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины, опережая "горняков" на четыре очка.

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