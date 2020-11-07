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Коронавирус добивает "Динамо" – уже 12 игроков слегло перед "Шахтером"

7 ноября, 22:55

Олег Люлька Олег Люлька

COVID-19 диагностирован еще и у полузащитников столичной команды Шепелева и Леднева

Еще два игрока "Динамо" сдали положительные тесты на COVID-19. Коронавирусом заразились полузащитники столичного клуба Владимир Шепелев и Богдан Леднев, сообщает Meta-ratings.

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Таким образом перед матчем девятого тура чемпионата Украины с "Шахтером", который должен состояться в воскресенье, 8 ноября, на НСК "Олимпийский", у киевлян уже 12 футболистов в изоляции.

Леднев и Шепелев

Леднев и Шепелев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Кроме Шепелева и Леднева, против "Шахтера" в воскресенье в 17:00 на поле НСК "Олимпийский" не смогут выйти Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко и Владислав Супряга.

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Читайте также: "Шахтер" перед игрой с "Динамо" сдал внеочередные тесты на COVID-19

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Напомним, перед встречей с "Шахтером" на НСК "Олимпийский" "Динамо" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины, опережая "горняков" на четыре очка.

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Команда
И
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Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
8
6
2
0
17
4
13
20
Забитые 17
Пропущеные 4
Разница 13
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
Шахтер Шахтер Шах
8
4
4
0
20
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Забитые 20
Пропущеные 9
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В Н В
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ДеснаДеснаДес
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Забитые 14
Пропущеные 9
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Результаты последних матчей: В Н В П Н
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8
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Забитые 13
Пропущеные 6
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Забитые 14
Пропущеные 9
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Результаты последних матчей: В П Н Н В
6
ОлимпикОлимпикОли
9
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Забитые 15
Пропущеные 16
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В П П В
7
АлександрияАлександрияАле
9
4
1
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3
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Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н П В П
8
МариупольМариупольМар
9
3
3
3
10
14
-4
12
Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П Н В П
9
ЗаряЗаряЗар
8
2
4
2
15
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10
Забитые 15
Пропущеные 9
Разница 6
Результаты последних матчей: Н В Н Н В
10
Днепр-1Днепр-1Дне
9
2
2
5
12
17
-5
8
Забитые 12
Пропущеные 17
Разница -5
Результаты последних матчей: П П В В Н
11
ИнгулецИнгулецИнг
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6
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Пропущеные 11
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Результаты последних матчей: Н Н П Н Н
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Результаты последних матчей: Н П П Н П

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" на неделе проиграли свои матчи в Лиге чемпионов

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