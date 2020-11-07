Разрыв мениска: "Барселона" осталась без звезды на ответный матч с "Динамо"

Победа "Барселоны" в субботнем матче чемпионата Испании с "Бетисом" (5:2) оказалась омрачена травмой восходящей суперзвезды каталонцев – 18-летнего полузащитника Ансу Фати. Он был заменен в перерыве поединка на Лионеля Месси из-за серьезных проблем с коленом.

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Как сообщил Twitter "Барселоны", у Фати выявили разрыв внутреннего мениска левого коленного сустава. Сроки восстановления уроженца Гвиени-Бисау определятся немного позже. Однако уже можно утверждать, что вряд ли он сможет сыграть в ответном поединке Лиги чемпионов против "Динамо", который состоится в Киеве 24 ноября.

Отметим, что с четырьмя голами Ансу Фати является лучшим бомбардиром "Барселоны" в нынешнем чемпионате Испании. Кроме того, недавно он стал самым молодым автором гола в составе сборной Испании, поразив в матче Лиги наций ворота Украины.

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Добавим, что кадровые проблемы продолжают преследовать и "Динамо", в гости к которому вскоре наведается "Барселона". Как мы писали ранее, у киевлян уже 12 игроков с коронавирусом перед воскресной игрой с "Шахтером".

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Смотрите, как Фати забивал сборной Украины

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