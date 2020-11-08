"Динамо" – "Шахтер" 0:1: видео голов матча в режиме онлайн

"Горняки" в поединке на НСК "Олимпийский" делают все, чтобы до минимума сократить отставание от киевлян

В воскресенье, 8 ноября, на НСК "Олимпийский" проходит долгожданное "Украинское классико" – "Динамо" – "Шахтер". Лидер текущего первенства страны принимает своего ближайшего преследователя. Смотреть "Динамо" – "Шахтер" онлайн можно на нашем сайте и сервисе OLL.TV. Вашему вниманию – видео голов этого противостояния в режиме онлайн.

"ДИНАМО" – "ШАХТЕР" 0:1

Мораес, 34

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Гол Мораеса

Матч "Динамо" – "Шахтер" продолжается...

Напомним, это уже второй матч Мирчи Луческу на посту главного тренера "Динамо" против "Шахтера", который он возглавлял в течение 12 лет. В конце августа на НСК "Олимпийский" киевляне выиграли у дончан поединок за Суперкубок Украины со счетом 3:1. У динамовцев тогда отличились Карлос Де Пена (20-я минута), Жерсон Родригес (31) и Фран Соль (83), у "горняков" – Жуниор Мораес (37).

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Добавим, что перед сегодняшним "украинским классико" "Динамо" и "Шахтер" проиграли свои матчи в Лиге чемпионов. Киевляне уступили в гостях "Барселоне" 1:2. А дончане на "Олимпийском" были разгромлены гладбахской "Боруссией" 0:6.

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Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

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