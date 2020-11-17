Швейцария и Украина сегодня не сыграют. Что будет дальше

Как уже стало официально известно, матч Швейцария – Украина в Лиге наций во вторник точно не состоится. На нашем сайте идет онлайн Швейцария – Украина, который может растянуться не на один день. Решение об отмене сегодня приняли местные власти вместе с врачами кантона Люцерн.

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В этой ситуации добавилось хлопот и функционерам УЕФА, за которыми останется последнее слово в определении судьбы поединка. И ладно бы он не имел турнирного значения, но ведь сборные Украины и Швейцарии бьются за место в элите Лиги наций.

Попытаемся изложить возможные варианты развития событий.

Вполне вероятным с точки зрения логики выглядит перенос матча в другое место . Ведь швейцарцы отправили украинцев на карантин и, исходя из этого, в течение двух недель не разрешат играть. Естественно, так долго сидеть наши там не будут. Везти молодежь по требованию швейцарского врача – обрекать себя на поражение. Теперь время показать свое мастерство управления людям из штаб-квартиры УЕФА. Возможно, даже в другом кантоне Швейцарии ситуацию расценят по-другому. Сыграть в пользу функционеров может выгодное расположение небольшой страны в центре Европы: на востоке Лихтенштейн и Австрия, на севере – Германия, на юге – Италия, на западе – Франция. Возможно, где-то рядом согласятся принять матч.

. Ведь и, исходя из этого, в течение двух недель не разрешат играть. Естественно, так долго сидеть наши там не будут. Везти молодежь по требованию швейцарского врача – обрекать себя на поражение. Теперь время показать свое мастерство управления людям из штаб-квартиры УЕФА. Возможно, даже в другом кантоне Швейцарии ситуацию расценят по-другому. Сыграть в пользу функционеров может выгодное расположение небольшой страны в центре Европы: на востоке Лихтенштейн и Австрия, на севере – Германия, на юге – Италия, на западе – Франция. Возможно, где-то рядом согласятся принять матч. Перенос на другую дату . Нынешний календарь настолько заполнен национальными и еврокубковыми турнирами, что найти день для отдельного матча довольно непросто. Разве что где-то под Рождество, но на это вряд ли пойдут. Хотя, поскольку соперники не выходят в "финал четырех" турнира, вполне могут сыграть и следующей весной. Скажем, в рамках подготовки к Евро-2020, куда обе сборные вышли.

. Нынешний календарь настолько заполнен национальными и еврокубковыми турнирами, что найти день для отдельного матча довольно непросто. Разве что где-то под Рождество, но на это вряд ли пойдут. Хотя, поскольку соперники не выходят в "финал четырех" турнира, вполне могут сыграть и следующей весной. Скажем, в рамках подготовки к Евро-2020, куда обе сборные вышли. Украине могут засчитать техническое поражение в игре со Швейцарией . Наши выполнили требования УЕФА, имеют в распоряжении не менее 13 здоровых футболистов, поэтому не должны быть наказаны. Это просто пожелания швейцарских СМИ.

. Наши выполнили требования УЕФА, имеют в распоряжении не менее 13 здоровых футболистов, поэтому не должны быть наказаны. Это просто пожелания швейцарских СМИ. Швейцарии засчитают техническое поражение . Хозяева не смогли обеспечить проведение матча. С другой стороны, футбольная федерация не имеет влияния на государственные органы и не может нести ответственность за их решения.

. Хозяева не смогли обеспечить проведение матча. С другой стороны, футбольная федерация не имеет влияния на государственные органы и не может нести ответственность за их решения. Результат матча Швейцария – Украина определят жеребьевкой. Такой вариант попал на рассмотрение в УЕФА, однако его принятие создаст странный прецедент. Все-таки на дворе уже XXI век. Однако чиновники могут оказаться заложниками собственных законов, принятых Исполкомом УЕФА в связи с коронавирусом.

Напомним, как сборные Украины и Швейцарии играли в сентябре во Львове:

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