Результат матча Швейцария – Украина могут определить жеребьевкой

Ситуация с матчем Лиги наций Швейцария – Украина, который власти Люцерна не разрешают проводить сегодня в этом городе из-за случаев коронавируса в нашей команде, может дойти до невероятной развязки – современного аналога подбрасывания монетки, как это было после ничейного полуфинала Евро-1968 СССР – Италия.

Реклама

Напомним, ранее появилась информация, что игра Швейцария – Украина сегодня не состоится. УЕФА разрешает проводить игру, так как, несмотря на случаи коронавируса в нашей команде, у нас есть больше необходимых 13 игроков.

Однако власти Люцерна запрещают проводить матч, предлагая украинцам в качестве альтернативы безумный вариант – завтра привезти в Люцерн полностью новую команду. Если власти Люцерна таки не передумают, сегодня игры не будет.

"Еще не факт, что игра не состоится, – сообщает швейцарское издание Blick. – УЕФА все еще ведет переговоры с органами здравоохранения Люцерна. Украина со своей стороны думает о варианте с прилетом в Швейцарию игроков своих сборных U21 или U20 для возможного матча завтра. В любом случае, это принуждение. И раздоры неизбежны. Украинцы вряд ли смирятся с техническим поражением на основе вердикта швейцарских властей. А в УЕФА допускают даже вероятность, что судьба матча будет решена при помощи жребия"

Отметим, что за тур до финиша Лиги наций Украина опережает Швейцарию на три очка. Для того, чтобы не вылететь из высшего дивизиона, Украине нужно не проиграть Швейцарии. Хотя устроит и минимальное поражение при условии, что команда Андрея Шевченко забьет два мяча и более.

Реклама

Напомним, перед поединком со Швейцарией положительные тесты на коронавирус в сборной Украины, кроме Соболя, Макаренко и Ризныка, сдали также Малиновский, Мораес и Кривцов. При этом УЕФА допустил Кривцова и Мораеса к участию в матче, поскольку футболисты "Шахтера" недавно переболели COVID-19, а власти Люцерна играть им запретили.

Смотрите, как Украина обыграла Швейцарию во Львове

Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама