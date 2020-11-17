ФИФА перенесла клубный чемпионат мира в Катаре: новые даты

Турнир в таком формате пройдет в последний раз

Клубный чемпионат мира, который должен был пройти в Катаре в декабре 2020 года, перенесен на февраль 2021 года, сообщается на официальном сайте ФИФА. Новые даты проведения турнира – с 1 по 11 февраля.

"Введение строгих протоколов возврата к игре способствовало успешному возобновлению континентальных клубных чемпионатов, последний из которых теперь планируется завершить к концу января 2021 года", – объясняет свое решение ФИФА.

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Напомним, в соревновании принимают участие победители клубных турниров шести континентальных конфедераций – УЕФА (Европа), КОНМЕБОЛ (Южная Америка), АФК (Азия), КАФ (Африка), КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка), ОФК (Океания), а также чемпион принимающей страны.

На данный момент известно только два участника турнира – это победитель Лиги чемпионов немецкая "Бавария" и победитель катарской лиги "Аль-Духаиль".

Добавим, что это будет последний клубный чемпионат мира в привычном формате, поскольку с 2021 года турнир будет расширен до 24 команд и будет проводиться раз в четыре года, заменив Кубок конфедераций.

Смотрите, как "Бавария" выиграла Лигу чемпионов:

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