"Египетский король" заразился коронавирусом

Звездный нападающий не поможет национальной команде и рискует пропустить важные поединкиа своего клуба

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Египта. Федерация футбола Египта сообщает, что Салах стад тест в пятницу, однако никаких симптомов у него не наблюдается. Другие члены команды сдали отрицательные тесты, сообщает BBC.

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Египет примет Того в квалификации Кубка африканских наций в субботу, после чего во вторник состоится ответный матч в Того.

Салах, которого называют не иначе как "Египетский король", пропустит поединки национальной команды, а также под вопросом его участие в двух следующих матчах мерсисайдцев. 21 ноября "Ливерпуль" встретится с "Лестером" в Премьер-лиге, а затем 25 ноября примет в Лиге чемпионов команду Руслана Малиновского "Аталанту".

Кстати, мы писали, что из-за коронавируса-мутанта матч "Ливерпуля" – под угрозой срыва. Штамм вируса, который передается от норок, может отменить поездку чемпионов Англии на игру в Дании.

Смотрите, как "Ливерпуль" разгромил "Аталанту" в предыдущем матче:

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