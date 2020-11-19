Все результаты матчей среды в Лиге наций: известны полуфиналисты

Групповой турнир почти завершен, но не решена судьба матча Швейцария - Украина

В среду, 18 ноября, прошли 18 матчей заключительного тура Лиги наций. Ниже – расписание игр с телетрансляциями, обновляемые результаты поединков и турнирные таблицы групп.

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Отметим, что матчи Лиги наций доступны к просмотру на сервисе OLL.TV.

Лига наций. Матчи среды, 18 ноября

Группа А1

21:45 Босния и Герцеговина – Италия – 0:2

21:45 Польша – Нидерланды – 1:2

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Группа А2

21:45 Бельгия – Дания – 4:2

21:45 Англия – Исландия – 4:0

Группа B1

21:45 Австрия – Норвегия – 1:1

21:45 Северная Ирландия – Румыния – 1:1

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Группа B2

21:45 Чехия – Словакия – 2:0

21:45 Израиль – Шотландия – 1:0

Группа B3

21:45 Венгрия – Турция – 2:0

21:45 Сербия – Россия – 5:0

Группа B4

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21:45 Ирландия – Болгария – 0:0

21:45 Уэльс – Финляндия – 3:1

Группа C2

19:00 Армения – Северная Македония – 1:0

19:00 Грузия – Эстония – 0:0

Группа C3

21:45 Греция – Словения – 0:0

21:45 Косово – Молдова – 1:0

Группа C4

17:00 Албания – Беларусь – 3:2

17:00 Казахстан – Литва – 1:2

Однако завершенным на 100% групповой турнир Лиги наций называть рано. Во-первых, не расставлены еще все точки над "і" в истории с матчем Румыния – Норвегия. Как мы писали ранее, контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА присудил техническое поражение 0:3 норвежцам, но те еще могут оспорить это решение, и поэтому оно еще не окончательно.

Во-вторых, не прощаемся с групповым турниром Лиги наций из-за ситуации с матчем Швейцария – Украина, который должен был пройти во вторник, но был отменен по требованию главного врача кантона Люцерн из-за семи случаев заражения коронавирусом в украинской сборной.

Судьбу матча Швейцария – Украина также решит контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА. Среди возможных вариантов определения результата игры – жеребьевка.

Лига наций, трофей турнира / Фото: Reuters

Видео: Сегодня

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