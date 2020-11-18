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Работники "Барселоны" очень расстроились, когда Месси остался в клубе

18 ноября, 12:24

Елена Павлова Елена Павлова

Все дело в слишком высокой зарплате аргентинского нападающего

Один из офисных работников "Барселоны" неожиданно признался, что все были расстроены, когда Лионель Месси решил не покидать испанский клуб. Напомним, что летом аргентинский нападающий договаривался о переходе в "Манчестер Сити", но каталонцы не отпустили свою звезду. Лионелю пришлось остаться на "Камп Ноу" еще на год.

"Мы были расстроены, когда стало известно, что Месси решил остаться. Все были расстроены. Мы знали, что последуют новые сокращения, чтобы клуб смог платить Лео высокую зарплату. Я люблю Месси и ценю то, что он сделал для клуба и всего футбола, но еще больше я люблю свою семью и возможность работать в "Барселоне", — цитирует работника "сине-гранатовых" FourFourTwo.

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Фанат Лионеля Месси

Фанат Лионеля Месси / Фото: Reuters

Напомним, по окончании прошлого сезона Месси посредством факса уведомил "Барселону" о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Каталонцы отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что срок опции уже истек.

Лионель Месси
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Лионель Месси / Фото: Reuters

Испанский клуб был готов отпустить Лео лишь за 700 млн евро отступных. Но "МанСити" не захотел так раскошелиться. 33-летний форвард мог судиться с "Барселоной", но не стал.

Ранее мы сообщали, что Луческу рассказал, как просил футболку у Лионеля Месси после матча в Барселоне.

Смотрите, как Месси забивал "Динамо"

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