Українська
$ 28,26
33,44

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Очередной клуб украинской Премьер-лиги слег с коронавирусом

18 ноября, 16:38

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В донецком "Олимпике" выявили не менее 10 положительных результатов тестов

Сегодня появились неприятные новости в связи с коронавирусом еще для одного футбольного клуба. Шоковый удар получил донецкий "Олимпик" – в виде большого количества больных новым вирусом. Читайте также об уходе "Динамо" на двухнедельный карантин.

Реклама

О заражении сайту "Трибуна" рассказал президент донецкого клуба Владислав Гельзин:

"Заболело много людей – и игроки, и из тренерского штаба. Но еще не все результаты тестов пришли – ждем, будем понимать ситуацию пофамильно к вечеру. Очень много больных – не ожидали, что такое число может быть. Ну один, ну два. Но прям столько... Человек десять уже есть, но еще не все результаты известны.

О матче против "Зари" пока не знаем. Нужно подождать. Нам дали количество [положительных тестов], но пофамильно ситуация непонятна. Даже тренировки не проводим, хотя до сегодня команда занималась".

"Олимпик" идет в чемпионате Украины на шестом месте, набрав 13 очков в девяти поединках. В субботу, 21 ноября, он должен сыграть в Киеве домашний матч с "Зарей".

Недавно нигериец из "Динамо" впервые забил за "Олимпик".

Смотрите, как "Олимпик" и "Мариуполь" сыграли результативную ничью в чемпионате Украины:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол чемпионат Украины коронавирус Олимпик Донецк
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Карантин выходного дня" может остановить чемпионат Украины по футболу: идут переговорыЧУ по футболу
Радость
Радость "Динамо": вслед за Бойко от коронавируса избавился и основной вратарь БущанЧУ по футболу
Футбол умер от коронавируса. 11 примеров того, что пациент скорее мертв
Футбол умер от коронавируса. 11 примеров того, что пациент скорее мертвФутбол
Бывший тренер
Бывший тренер "Шахтера" отказался возглавить украинскую командуЧУ по футболу
"Динамо" сообщило о восьми игроках, вылечившихся от коронавируса: полный списокЧУ по футболу
У
У "Динамо" минус один игрок с COVID-19. Первым из карантина выйдет Денис БойкоЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять