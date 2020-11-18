Очередной клуб украинской Премьер-лиги слег с коронавирусом

Сегодня появились неприятные новости в связи с коронавирусом еще для одного футбольного клуба. Шоковый удар получил донецкий "Олимпик" – в виде большого количества больных новым вирусом. Читайте также об уходе "Динамо" на двухнедельный карантин.
О заражении сайту "Трибуна" рассказал президент донецкого клуба Владислав Гельзин:
"Заболело много людей – и игроки, и из тренерского штаба. Но еще не все результаты тестов пришли – ждем, будем понимать ситуацию пофамильно к вечеру. Очень много больных – не ожидали, что такое число может быть. Ну один, ну два. Но прям столько... Человек десять уже есть, но еще не все результаты известны.
О матче против "Зари" пока не знаем. Нужно подождать. Нам дали количество [положительных тестов], но пофамильно ситуация непонятна. Даже тренировки не проводим, хотя до сегодня команда занималась".
"Олимпик" идет в чемпионате Украины на шестом месте, набрав 13 очков в девяти поединках. В субботу, 21 ноября, он должен сыграть в Киеве домашний матч с "Зарей".
Недавно нигериец из "Динамо" впервые забил за "Олимпик".
Смотрите, как "Олимпик" и "Мариуполь" сыграли результативную ничью в чемпионате Украины:
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