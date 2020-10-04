Это финиш: Суркис объявил последнего новичка "Динамо"

Киевляне берут в аренду Белуце и никого не покупают, несмотря на заработанный миллиард гривень

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис подтвердил информацию о переходе в его клуб румынского полузащитника английского "Брайтона" Тудора Белуце. Накануне мы сообщали, что аренда Белуце для "Динамо" будет бесплатной.

"Насколько мне известно, румын Белуце уже прошел медосмотр, и мы его взяли в аренду. Думаю, что трансферов больше не будет", – заявил Игорь Суркис

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Президента "Динамо" цитирует "Профутбол".

Тудор Белуце / Фото: Getty Images

Ранее президент "Динамо" рассказывал, что идея пригласить 21-летнего Тудора Белуце принадлежит главному тренеру киевлян Мирче Луческу, желающему при помощи своего соотечественника укрепить состав команды под Лигу чемпионов.

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Таким образом, в нынешнее трансферное окно, сместившееся в сроках из-за пандемии, "Динамо" не купило ни одного игрока, ограничившись лишь арендой Белуце, и также возвращением из аренды в других клубах Жерсона Родригеса, Владислава Супряги, Александра Тымчика и Богдана Леднева.

"Динамо" не решилось раскошелиться даже несмотря на то, что благодаря выходу в групповой турнир Лиги чемпионов заработало более миллиарда гривень призовых от УЕФА.

"По тому, что происходит в команде, я вижу, что ребята набрались опыта, долго не играли в Лиге чемпионов и хотят посмотреть, чего они стоят на фоне "Барселоны" и "Ювентуса". Да и "Ференцварош" – хорошая, амбициозная команда. Нас ждет интереснейшая осень, но ни перед кем нельзя опускать голову до выхода на поле. Нужно выходить и играть с любыми командами", – говорит о предстоящем групповом турнире в ЛЧ Игорь Суркис

Игорь Суркис и Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Ранее стал известен календарь "Динамо" в групповом раунде Лиги чемпионов. Подопечные Мирчи Луческу в стартовом туре 20 октября в Киеве примут Криштиану Роналду и его "Ювентус".

Также мы писали, что в "Динамо" назвали игрока, который "перекусит" Роналду. Миколенко уже удалось нейтрализовать Криштиану – на уровне сборных. Этого же ждут теперь в Лиге чемпионов.

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