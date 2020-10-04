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"Динамо" – "Заря": прямая видеотрансляция матча

4 октября, 17:18

Олег Люлька Олег Люлька

Смотрите поединок на НСК "Олимпийский", в котором выясняют отношения вторая и третья команды прошлого чемпионата

В воскресенье, 4 октября, на НСК "Олимпийский" проходит один из двух топовых матчей пятого тура чемпионата Украины по футболу. Киевское "Динамо" принимает луганскую "Зарю". Начало встречи – в 17:00. Онлайн "Динамо" – "Заря" доступен на нашем сайте.

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"Динамо" – "Заря": где смотреть матч чемпионата Украины

Напомним, в прошлом чемпионате эти команды боролись за второе место и пропуск в квалификацию Лиги чемпионов, который в итоге достался "Динамо". А "Заря" тогда стала третьей.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВорсклаВорсклаВор
5
3
2
0
11
4
7
11
Забитые 11
Пропущеные 4
Разница 7
Результаты последних матчей: Н Н В В В
2
ДинамоДинамоДин
4
3
1
0
11
2
9
10
Забитые 11
Пропущеные 2
Разница 9
Результаты последних матчей: В В Н В
3
ОлимпикОлимпикОли
5
3
0
2
10
9
1
9
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ДеснаДеснаДес
4
2
2
0
7
3
4
8
Забитые 7
Пропущеные 3
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н Н В
5
Шахтер Шахтер Шах
4
2
2
0
8
4
4
8
Забитые 8
Пропущеные 4
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н Н В
6
КолосКолосКол
4
2
1
1
7
4
3
7
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В В П
7
МариупольМариупольМар
4
2
1
1
4
5
-1
7
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В В П
8
АлександрияАлександрияАле
5
2
0
3
10
8
2
6
Забитые 10
Пропущеные 8
Разница 2
Результаты последних матчей: П В П П В
9
ЗаряЗаряЗар
4
1
1
2
8
6
2
4
Забитые 8
Пропущеные 6
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н П П
10
МинайМинайМин
4
1
1
2
2
8
-6
4
Забитые 2
Пропущеные 8
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П В
11
ИнгулецИнгулецИнг
5
0
4
1
3
5
-2
4
Забитые 3
Пропущеные 5
Разница -2
Результаты последних матчей: Н Н Н П Н
12
Днепр-1Днепр-1Дне
5
0
2
3
6
12
-6
2
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П Н
13
РухРухРух
5
0
2
3
5
11
-6
2
Забитые 5
Пропущеные 11
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П Н П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
4
0
1
3
1
12
-11
1
Забитые 1
Пропущеные 12
Разница -11
Результаты последних матчей: Н П П П

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Напомним, что после четырех туров нынешнего первенства "Динамо" имеет в своем активе 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая всего на один балл от полтавской "Ворсклы", которая свой матч отчетного тура уже провела и сыграла вничью с "Днепр-1" (2:2). Это означает, что в случае победы киевляне выйдут на чистое первое место.

Читайте также: "Заря" даст бой перегруженному "Динамо": прогноз на матч от футбольного комментатора

"Заря" же стартовала в новом сезоне с двух поражений – "Десне" и "Мариуполю", затем сыграла вничью с "Шахтером" и лишь в прошлом туре одержала первую победу в Премьер-лиге, разгромив "Львов" (5:0).

Смотрите, как "Динамо ранее обыграло "Гент"

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Смотрите, как "Заря" разгромила "Львов"

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Источник: Сегодня|Спорт

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