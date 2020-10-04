"Динамо" – "Заря": прямая видеотрансляция матча

Смотрите поединок на НСК "Олимпийский", в котором выясняют отношения вторая и третья команды прошлого чемпионата

В воскресенье, 4 октября, на НСК "Олимпийский" проходит один из двух топовых матчей пятого тура чемпионата Украины по футболу. Киевское "Динамо" принимает луганскую "Зарю". Начало встречи – в 17:00. Онлайн "Динамо" – "Заря" доступен на нашем сайте.

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"Динамо" – "Заря": где смотреть матч чемпионата Украины

Напомним, в прошлом чемпионате эти команды боролись за второе место и пропуск в квалификацию Лиги чемпионов, который в итоге достался "Динамо". А "Заря" тогда стала третьей.

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Напомним, что после четырех туров нынешнего первенства "Динамо" имеет в своем активе 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая всего на один балл от полтавской "Ворсклы", которая свой матч отчетного тура уже провела и сыграла вничью с "Днепр-1" (2:2). Это означает, что в случае победы киевляне выйдут на чистое первое место.

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"Заря" же стартовала в новом сезоне с двух поражений – "Десне" и "Мариуполю", затем сыграла вничью с "Шахтером" и лишь в прошлом туре одержала первую победу в Премьер-лиге, разгромив "Львов" (5:0).

Смотрите, как "Динамо ранее обыграло "Гент"

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Смотрите, как "Заря" разгромила "Львов"

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