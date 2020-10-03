Румын для Луческу: обнародованы условия перехода новичка "Динамо"

Тудор Белуце усилит полузащиту киевлян перед стартом в групповом раунде Лиги чемпионов

Стали известны условия, на которых "Динамо" получит в свое распоряжение румынского полузащитника английского "Брайтона" Тудора Белуце. Ранее президент киевского клуба Игорь Суркис заявил, что они рассчитывают взять игрока в аренду до конца сезона с правом выкупа. А теперь раскрыт один из финансовых моментов сделки.

"Аренда – бесплатная, – сообщил в своем Telegram-канале журналист Артем Франков. – Отчего ж не попробовать, свежая кровь как минимум интересна"

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Тудор Белуце / Фото: Getty Images

Отметим, что президент "Динамо" признает: идея пригласить Тудора Белуце принадлежит главному тренеру киевлян Мирче Луческу, желающему при помощи своего соотечественника укрепить состав команды под Лигу чемпионов.

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Напомним, ранее стал известен календарь "Динамо" в групповом раунде ЛЧ. Начнут этот раунд киевляне 20 октября домашним матчем против "Ювентуса" с Криштиану Роналду, а завершат 8 декабря также игрой в родных стенах с "Ференцварошем" Сергея Реброва.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Гент" и вышло в групповой раунд Лиги чемпионов

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