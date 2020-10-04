Видео голов "Динамо" – "Заря": Луческу еле спасся от первого поражения в Киеве

В чемпионате Украины состоялся матч пятого тура между киевским "Динамо" и луганской "Зарей". Мирча Луческу был близок к первому поражению на посту главного тренера киевлян. Однако, проигрывая по ходу встречи, хозяева сумели отыграться. В итоге поединок "Динамо" – "Заря" завершился вничью 1:1.

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На 65-й минуте "Заря" открыла счет. Кочергин получил мяч в нескольких метрах от штрафной площади киевлян и мощно пробил почти по центру. Бущан мяч достал, но перчатками только подправил его в угол своих ворот.

"Динамо" отыгралось на 74-й минуте. Де Пена отобрал мяч у соперника и сразу отдал на ход Вербичу, тот одним финтом развернулся и избавился от защитника, затем приблизился к воротам "Зари" и пробил. Кипер луганчан Шевченко с ударом справился, но словенец мяч подхватил и отправил уже в пустые ворота.

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Благодаря этой ничьей "Динамо" набрало 11 очков в 5 турах Премьер-лиги и вышло на первое место, обойдя за счет лучшей разницы мячей "Ворсклу".

Полное видео матча "Динамо" – "Заря"

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Напомним, в прошлом чемпионате "Динамо" и "Заря" боролись за второе место и пропуск в квалификацию Лиги чемпионов, который в итоге достался "Динамо". А "Заря" тогда стала третьей.

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Ранее стал известен календарь "Динамо" в групповом раунде Лиги чемпионов. Подопечные Мирчи Луческу стартовом туре в 20 октября в Киеве примут Криштиану Роналду и его "Ювентус".

Также мы писали, что в "Динамо" назвали игрока, который "перекусит" Роналду. Миколенко уже удалось нейтрализовать Криштиану – на уровне сборных. Этого же ждут теперь в Лиге чемпионов.

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