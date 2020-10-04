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Видео голов "Динамо" – "Заря": Луческу еле спасся от первого поражения в Киеве

4 октября, 19:01

Олег Люлька Олег Люлька

Киевляне по ходу поединка на "Олимпийском" проигрывали луганчанам. Ничью динамовцам принес Вербич

В чемпионате Украины состоялся матч пятого тура между киевским "Динамо" и луганской "Зарей". Мирча Луческу был близок к первому поражению на посту главного тренера киевлян. Однако, проигрывая по ходу встречи, хозяева сумели отыграться. В итоге поединок "Динамо" – "Заря" завершился вничью 1:1.

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На 65-й минуте "Заря" открыла счет. Кочергин получил мяч в нескольких метрах от штрафной площади киевлян и мощно пробил почти по центру. Бущан мяч достал, но перчатками только подправил его в угол своих ворот.

"Динамо" отыгралось на 74-й минуте. Де Пена отобрал мяч у соперника и сразу отдал на ход Вербичу, тот одним финтом развернулся и избавился от защитника, затем приблизился к воротам "Зари" и пробил. Кипер луганчан Шевченко с ударом справился, но словенец мяч подхватил и отправил уже в пустые ворота.

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Благодаря этой ничьей "Динамо" набрало 11 очков в 5 турах Премьер-лиги и вышло на первое место, обойдя за счет лучшей разницы мячей "Ворсклу".

Полное видео матча "Динамо" – "Заря"

В тренде
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

Напомним, в прошлом чемпионате "Динамо" и "Заря" боролись за второе место и пропуск в квалификацию Лиги чемпионов, который в итоге достался "Динамо". А "Заря" тогда стала третьей.

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Ранее стал известен календарь "Динамо" в групповом раунде Лиги чемпионов. Подопечные Мирчи Луческу стартовом туре в 20 октября в Киеве примут Криштиану Роналду и его "Ювентус".

Также мы писали, что в "Динамо" назвали игрока, который "перекусит" Роналду. Миколенко уже удалось нейтрализовать Криштиану – на уровне сборных. Этого же ждут теперь в Лиге чемпионов.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
5
3
2
0
12
3
9
11
Забитые 12
Пропущеные 3
Разница 9
Результаты последних матчей: Н В В Н В
2
ВорсклаВорсклаВор
5
3
2
0
11
4
7
11
Забитые 11
Пропущеные 4
Разница 7
Результаты последних матчей: Н Н В В В
3
ДеснаДеснаДес
5
2
3
0
9
5
4
9
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В Н Н В
4
Шахтер Шахтер Шах
5
2
3
0
10
6
4
9
Забитые 10
Пропущеные 6
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В Н Н В
5
ОлимпикОлимпикОли
5
3
0
2
10
9
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9
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В В П
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КолосКолосКол
4
2
1
1
7
4
3
7
Забитые 7
Пропущеные 4
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Результаты последних матчей: Н В В П
7
МариупольМариупольМар
4
2
1
1
4
5
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Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В В П
8
АлександрияАлександрияАле
5
2
0
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10
8
2
6
Забитые 10
Пропущеные 8
Разница 2
Результаты последних матчей: П В П П В
9
ЗаряЗаряЗар
5
1
2
2
9
7
2
5
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В Н П П
10
МинайМинайМин
4
1
1
2
2
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Забитые 2
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Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П В
11
ИнгулецИнгулецИнг
5
0
4
1
3
5
-2
4
Забитые 3
Пропущеные 5
Разница -2
Результаты последних матчей: Н Н Н П Н
12
Днепр-1Днепр-1Дне
5
0
2
3
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Разница -6
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14
ЛьвовЛьвовЛьв
4
0
1
3
1
12
-11
1
Забитые 1
Пропущеные 12
Разница -11
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Источник: Сегодня|Спорт

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