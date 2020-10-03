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"Динамо" – "Заря": онлайн матча чемпионата Украины

Воскресенье, 4 октября

Динамо

17:00

Заря

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В воскресенье, 4 октября, в Киеве в НСК "Олимпийский" пройдет один из центральных матчей пятого тура чемпионата Украины: киевское "Динамо" примет луганскую "Зарю". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция с описанием всех ключевых моментов.

Онлайн "Динамо" – "Заря"

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В прошлом сезоне команды вплоть до финального свистка матча заключительного тура вели борьбу за серебряные медали Премьер-лиги. Однако в межсезонье луганчан покинули сразу несколько ключевых игроков, в том числе Александр Тымчик и Богдан Леднев, вернувшиеся в "Динамо", а найти им равнозначные замены пока не удалось. В связи с этим "Заря" стартовала в новом чемпионате с двух поражений и лишь в предыдущем туре сумела победить.

"Динамо" в межсезонье также пережило перестройку, но со знаком плюс. Пришедший в команду Мирча Луческу быстро наладил игру команды и уже успел вывести ее в групповой этап Лиги чемпионов. В предыдущих матчах киевляне лишь однажды потеряли очки, сыграв вничью с "Десной".

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВорсклаВорсклаВор
5
3
2
0
11
4
7
11
Забитые 11
Пропущеные 4
Разница 7
Результаты последних матчей: Н Н В В В
2
ДинамоДинамоДин
4
3
1
0
11
2
9
10
Забитые 11
Пропущеные 2
Разница 9
Результаты последних матчей: В В Н В
3
ДеснаДеснаДес
4
2
2
0
7
3
4
8
Забитые 7
Пропущеные 3
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н Н В
4
Шахтер Шахтер Шах
4
2
2
0
8
4
4
8
Забитые 8
Пропущеные 4
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н Н В
5
КолосКолосКол
4
2
1
1
7
4
3
7
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В В П
6
МариупольМариупольМар
4
2
1
1
4
5
-1
7
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В В П
7
АлександрияАлександрияАле
4
2
0
2
8
5
3
6
Забитые 8
Пропущеные 5
Разница 3
Результаты последних матчей: В П П В
8
ОлимпикОлимпикОли
4
2
0
2
7
7
0
6
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: П В В П
9
ЗаряЗаряЗар
4
1
1
2
8
6
2
4
Забитые 8
Пропущеные 6
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н П П
10
ИнгулецИнгулецИнг
4
0
3
1
2
4
-2
3
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: Н Н П Н
11
МинайМинайМин
3
1
0
2
1
7
-6
3
Забитые 1
Пропущеные 7
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В
12
Днепр-1Днепр-1Дне
5
0
2
3
6
12
-6
2
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П Н
13
РухРухРух
4
0
1
3
5
11
-6
1
Забитые 5
Пропущеные 11
Разница -6
Результаты последних матчей: П Н П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
3
0
0
3
1
12
-11
0
Забитые 1
Пропущеные 12
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П

В рамках чемпионата Украины "Динамо" и "Заря" ранее встречались 46 раз. 30 матчей остались за киевлянами, в 11 случаях была зафиксирована ничья и пять раз победу праздновала "Заря". Разница мячей – 99:35.

Несмотря на то, что посреди недели "Динамо" провело тяжелый матч против "Гента", Луческу вряд ли будет проводить ротацию состава, ведь сегодня их ждет поединок с прямым конкурентом на медали. К тому же до сих пор в лазарете находится Денис Попов, Артем Шабанов только набивает форму и вчера провел весь матч за дубль. У "Зари" по условиям арендного соглашения не сможет сыграть Денис Янаков.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Заря":

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.50, на ничью – 4.10, на победу "Зари" – 7.00.

Где смотреть матч "Динамо" – "Заря":

Матч "Динамо" – "Заря" в прямом эфире покажут на телеканале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Напомним, что матч начнется в 17:00.

Смотрите, как "Динамо" разгромило "Гент":

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онлайн чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск

Источник: Сегодня|Спорт

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