"Динамо" – "Заря": онлайн матча чемпионата Украины

В воскресенье, 4 октября, в Киеве в НСК "Олимпийский" пройдет один из центральных матчей пятого тура чемпионата Украины: киевское "Динамо" примет луганскую "Зарю". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция с описанием всех ключевых моментов.

Онлайн "Динамо" – "Заря"

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В прошлом сезоне команды вплоть до финального свистка матча заключительного тура вели борьбу за серебряные медали Премьер-лиги. Однако в межсезонье луганчан покинули сразу несколько ключевых игроков, в том числе Александр Тымчик и Богдан Леднев, вернувшиеся в "Динамо", а найти им равнозначные замены пока не удалось. В связи с этим "Заря" стартовала в новом чемпионате с двух поражений и лишь в предыдущем туре сумела победить.

"Динамо" в межсезонье также пережило перестройку, но со знаком плюс. Пришедший в команду Мирча Луческу быстро наладил игру команды и уже успел вывести ее в групповой этап Лиги чемпионов. В предыдущих матчах киевляне лишь однажды потеряли очки, сыграв вничью с "Десной".

В рамках чемпионата Украины "Динамо" и "Заря" ранее встречались 46 раз. 30 матчей остались за киевлянами, в 11 случаях была зафиксирована ничья и пять раз победу праздновала "Заря". Разница мячей – 99:35.

Несмотря на то, что посреди недели "Динамо" провело тяжелый матч против "Гента", Луческу вряд ли будет проводить ротацию состава, ведь сегодня их ждет поединок с прямым конкурентом на медали. К тому же до сих пор в лазарете находится Денис Попов, Артем Шабанов только набивает форму и вчера провел весь матч за дубль. У "Зари" по условиям арендного соглашения не сможет сыграть Денис Янаков.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Заря":

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.50, на ничью – 4.10, на победу "Зари" – 7.00.

Где смотреть матч "Динамо" – "Заря":

Матч "Динамо" – "Заря" в прямом эфире покажут на телеканале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Напомним, что матч начнется в 17:00.

Смотрите, как "Динамо" разгромило "Гент":

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