Луческу прорвало: кого тренер "Динамо" раскритиковал после "Зари"

По окончании ничейного матча с луганчанами наставник киевлян проехался по Бущану, Шапаренко и Монзуль

После воскресной ничьей "Динамо" с "Зарей" 1:1 главный тренер киевлян Мирча Луческу, который предыдущие два с половиной месяца на этом посту старался воздерживаться от критики, наконец, не выдержал. Сверхскандальных заявлений не было. Но то, что можно назвать недовольством, из уст 75-летнего румынского наставника уже прозвучало.

УПРЕК В АДРЕС БУЩАНА ЗА ПРОПУЩЕННЫЙ ГОЛ

"Заря" забила, если не ошибаюсь, в результате единственного момента у наших ворот. Мне показалось, что Жора Бущан должен был в том моменте отбить мяч, а не стараться его поймать", – пожурил своего голкипера Луческу

Реклама

ОБВИНЕНИЕ ШАПАРЕНКО В ЭГОИЗМЕ

"Во втором тайме у нас был выход три в два, но Шапаренко вместо того, чтобы отдать на Караваева, решил пробить сам", – посетовал тренер "Динамо"

КРИТИКА СУДЕЙСТВА КАТЕРИНЫ МОНЗУЛЬ

"После того, как нам удалось сравнять счет, игру заполнили постоянные паузы. Наши соперники за счет таких пауз прерывали игру. Как по мне, арбитр должен был больше давать играть, ведь эти паузы были на руку сопернику, но не нам", – высказал еще одно замечание по итогам матча "Динамо" – "Заря" Мирча Луческу

Реклама Катерина Монзуль

Читайте также: "Шахтер" сыграл в сумасшедшую ничью с "Десной": видео голов

При этом сам счет матча с "Зарей" (1:1) Мирча Луческу назвал "хорошим". После этой ничьей "Динамо" возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая по разнице мячей "Ворсклу".

Смотрите, как "Динамо" ранее обыграло "Гент"

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама