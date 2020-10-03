Чемпионат Украины по футболу: расписание, прогнозы и результаты пятого тура

Все о поединках 5-го тура УПЛ - котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Очередной тур чемпионата Украины запланирован на два дня. В эти выходные играют все семь поединков. Сразу два центральных матча проходят в воскресенье, причем, к сожалению, – в одно и то же время. Четверка лучших команд минувшего сезона встречается между собой: "Десна" – "Шахтер", "Динамо" – "Заря".

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Ниже – расписание всех матчей и их трансляций на телевидении, котировки букмекерских контор, результаты и актуальная турнирная таблица.

Суббота, 3 октября

14:00 "Днепр-1" – "Ворскла", ТВ: "УНИАН".

Букмекеры: 2.25 – 3.40 – 3.15

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17:00 "Рух" – "Львов", ТВ: "Футбол 2".

Букмекеры: 1.75 – 3.80 – 4.70

19:30 "Ингулец" – "Минай", ТВ: "Футбол 2".

Букмекеры: 2.05 – 3.15 – 3.99

Воскресенье, 4 октября

14:00 "Олимпик" – "Александрия", ТВ: "Футбол 1".

Букмекеры: 3.15 – 3.45 – 2.25

17:00 "Динамо" – "Заря", ТВ: "2+2".

Букмекеры: 1.50 – 4.10 – 7.20

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17:00 "Десна" – "Шахтер", ТВ: "Футбол 1".

Букмекеры: 8.70 – 4.60 – 1.40

19:30 "Колос" – "Мариуполь", ТВ: "Футбол 1".

Букмекеры: 2.00 – 3.60 – 3.60

Матчи УПЛ можно смотреть в интернете на платформе OLL.TV.

Тем временем бывший тренер "Днепра-1" нашел себе "теплое" место работы в компании с россиянином.

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Смотрите, как "Заря" уступила "Десне" в первом туре чемпионата:

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