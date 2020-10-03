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Чемпионат Украины по футболу: расписание, прогнозы и результаты пятого тура

3 октября, 11:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Все о поединках 5-го тура УПЛ - котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Очередной тур чемпионата Украины запланирован на два дня. В эти выходные играют все семь поединков. Сразу два центральных матча проходят в воскресенье, причем, к сожалению, – в одно и то же время. Четверка лучших команд минувшего сезона встречается между собой: "Десна" – "Шахтер", "Динамо" – "Заря".

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Ниже – расписание всех матчей и их трансляций на телевидении, котировки букмекерских контор, результаты и актуальная турнирная таблица.

Суббота, 3 октября

14:00 "Днепр-1" – "Ворскла", ТВ: "УНИАН".
Букмекеры: 2.25 – 3.40 – 3.15

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17:00 "Рух" – "Львов", ТВ: "Футбол 2".
Букмекеры: 1.75 – 3.80 – 4.70

19:30 "Ингулец" – "Минай", ТВ: "Футбол 2".
Букмекеры: 2.05 – 3.15 – 3.99

Воскресенье, 4 октября

14:00 "Олимпик" – "Александрия", ТВ: "Футбол 1".
Букмекеры: 3.15 – 3.45 – 2.25

В тренде
Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

17:00 "Динамо" – "Заря", ТВ: "2+2".
Букмекеры: 1.50 – 4.10 – 7.20

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17:00 "Десна" – "Шахтер", ТВ: "Футбол 1".
Букмекеры: 8.70 – 4.60 – 1.40

19:30 "Колос" – "Мариуполь", ТВ: "Футбол 1".
Букмекеры: 2.00 – 3.60 – 3.60

Матчи УПЛ можно смотреть в интернете на платформе OLL.TV.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
4
3
1
0
11
2
9
10
Забитые 11
Пропущеные 2
Разница 9
Результаты последних матчей: В В Н В
2
ВорсклаВорсклаВор
4
3
1
0
9
2
7
10
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: Н В В В
3
ДеснаДеснаДес
4
2
2
0
7
3
4
8
Забитые 7
Пропущеные 3
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н Н В
4
Шахтер Шахтер Шах
4
2
2
0
8
4
4
8
Забитые 8
Пропущеные 4
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н Н В
5
КолосКолосКол
4
2
1
1
7
4
3
7
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В В П
6
МариупольМариупольМар
4
2
1
1
4
5
-1
7
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В В П
7
АлександрияАлександрияАле
4
2
0
2
8
5
3
6
Забитые 8
Пропущеные 5
Разница 3
Результаты последних матчей: В П П В
8
ОлимпикОлимпикОли
4
2
0
2
7
7
0
6
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: П В В П
9
ЗаряЗаряЗар
4
1
1
2
8
6
2
4
Забитые 8
Пропущеные 6
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н П П
10
ИнгулецИнгулецИнг
4
0
3
1
2
4
-2
3
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: Н Н П Н
11
МинайМинайМин
3
1
0
2
1
7
-6
3
Забитые 1
Пропущеные 7
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В
12
Днепр-1Днепр-1Дне
4
0
1
3
4
10
-6
1
Забитые 4
Пропущеные 10
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П Н
13
РухРухРух
4
0
1
3
5
11
-6
1
Забитые 5
Пропущеные 11
Разница -6
Результаты последних матчей: П Н П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
3
0
0
3
1
12
-11
0
Забитые 1
Пропущеные 12
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П

Тем временем бывший тренер "Днепра-1" нашел себе "теплое" место работы в компании с россиянином.

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Смотрите, как "Заря" уступила "Десне" в первом туре чемпионата:

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