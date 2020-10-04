"Шахтер" сыграл в сумасшедшую ничью с "Десной": видео голов

Черниговский клуб впервые в своей истории сумел отобрать очки у "горняков", сыграв с ними вничью 2:2

В Чернигове на стадионе имени Гагарина завершился матч пятого тура украинской Премьер-лиги, в котором "Десна", четвертая команда прошлого сезона, принимала действующего чемпиона страны "Шахтер". Победитель не был определен. "Десна" и "Шахтер" разошлись миром 2:2.

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На 4-й минуте "Шахтер" открыл счет. Мораес пробил головой после розыгрыша углового, мяч от Полегенько отлетел к Коваленко, который на добивании не оставил шансов голкиперу "Десны".

На 17-й минуте "Десна" сравняла счет. Гуцуляк с боем прорвался в штрафную, навесил в центр, куда набежал Мостовой и расстрелял ворота Пятова. Андрей зацепил мяч, но спасти "Шахтер" не смог – 1:1.

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А на 26-й минуте "Десна" вышла вперед. Снова Гуцуляк ворвался в штрафную площадку "горняков" и навесил в центр, откуда Тотовицкий без проблем вогнал мяч в сетку ворот своей бывшей команды.

Однако "Шахтер" не дал "Десне" отпраздновать победу. На 79-й минуте Тете разобрался с тремя соперниками, отдал на свободного Дентиньо, и бразилец, незадолго до этого вышедший на замену, сделал счет равным. Больше голов забито не было. Ничья – 2:2.

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Отметим, что до этого противостояния "Шахтер" был единственным клубом украинской Премьер-лиги, в матчах с которым "Десна" не набрала ни одного очка. Все восемь предыдущих игр завершились победами "горняков" с суммарным счетом 19:6.

"Десна" vs "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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