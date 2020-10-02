"Динамо" узнало календарь группового этапа Лиги чемпионов. Когда встречать Роналду и Месси

Стал известен календарь киевского "Динамо" в групповом этапе Лиги чемпионов. Подопечные Мирчи Луческу в стартовом туре в Киеве примут итальянский "Ювентус", а групповой раунд завершат дома поединком против венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва.
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Календарь матчей "Динамо" в группе Лиги чемпионов:
- 1 тур. 20 октября 19:55 "Динамо" – "Ювентус"
- 2 тур. 28 октября. 22:00 "Ференцварош" – "Динамо"
- 3 тур. 4 ноября. 22:00 "Барселона" – "Динамо"
- 4 тур. 24 ноября. 22:00 "Динамо" – "Барселона"
- 5 тур. 2 декабря. 22:00 "Ювентус" – "Динамо"
- 6 тур. 8 декабря. 22:00 "Динамо" – "Ференцварош"
Ранее мы писали, что "Динамо" отчиталось о том, что отпустило своего нападающего на год на Канары. Испанский форвард Фран Соль не смог закрепиться в команде Мирчи Луческу.
Смотрите, как "Динамо" обыграло "Гент" на пути в групповой раунд Лиги чемпионов:
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