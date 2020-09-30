Луческу уже заработал для "Динамо" миллиард

Первый с 2016 года выход в групповой турнир Лиги чемпионов значительно пополнит бюджет "Динамо". За попадание в основную сетку соревнований киевляне получат от УЕФА 15,25 млн евро. Но это – лишь одна часть призовых для "Динамо", разгромившего накануне "Гент" 3:0.

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Также киевлянам предусмотрена приличная выплата от УЕФА на основании клубного рейтинга, базирующегося на выступлениях в еврокубках за последние 10 лет. Клуб с самым низким рейтингом из 32 участников группового раунда Лиги чемпионов получит 1,108 млн (одна доля), следующий – две доли и так далее. У "Динамо" же – 18-й рейтинг, следовательно, выплата киевлянам составит 16,62 млн евро, сообщает Tribuna.com.

Таким образом суммарно "Динамо" в нынешней еврокампании уже заработало 31,87 млн евро. В пересчете на украинскую валюту это – порядка 1 миллиарда 50 миллионов гривен.

Кроме того, "Динамо" точно еще получит от УЕФА определенные бонусы за телеправа, а также за результаты, начиная с группового раунда. В частности, за выигрыш одного матча на этом этапе полагается 2,7 млн евро, за ничью – 900 тысяч евро. Между тем за выход в 1/8 ЛЧ предусмотрено 9,5 млн евро.

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Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо" В тренде Сергей Деревянченко проиграл чемпионский бой в США

Отметим, что ранее в румынских СМИ появилась информация о том, что годовая зарплата Мирчи Луческу в "Динамо" составляет 1,2 млн евро. При этом украинские источники добавляют, что в случае завоевания чемпионства Украины тренера киевлян ждет бонус в 500 тысяч евро, и такой же предусмотрен для Луческу за попадание в групповой раунд Лиги чемпионов.

Обзор матча "Динамо" – "Гент" (3:0)

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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