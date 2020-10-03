В "Динамо" назвали игрока, который "перекусит" Роналду

Миколенко уже удалось нейтрализовать Криштиану - на уровне сборных. Этого же ждут теперь в Лиге чемпионов

В "Динамо" не боятся встреч на поле с 5-кратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду, который со своим "Ювентусом" достался в соперники команде Мирчи Луческу по Лиге чемпионов. Более того, в лагере "бело-синих" уже определились с футболистом, который выключит звездного португальца из игры. Напомним, первый поединок против Роналду ждет "Динамо" уже 20 октября, на НСК "Олимпийский".

"Чтобы закрыть Роналду, нужно против него поставить Миколенко. У Виталия уже есть опыт игры против Криштиану", – заявил защитник "Динамо" Александр Караваев

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Караваева цитирует канал "Футбол 1/2/3".

Миколенко против Роналду / Фото: Getty Images

Напомним, что в прошлом году в стартовом матче отбора Евро-2020 сборная Украины в Лиссабоне сыграла с Португалией вничью 0:0, а Миколенко в нескольких моментах довольно плотно прихватил Роналду, не дав ему поразить наши ворота. После той игры Криштиану выделил Виталия, заявив, что он действовал против него "жестче других".

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Правда, сам Миколенко тогда скромно оценил свои заслуги, заявив: "Все говорят, что я "перекусил" Роналду. Но это просто больше фотографий с матча, где я с ним, хотя я и не играл непосредственно на фланге Криштиану".

При этом Виталий Миколенко, которому отводят роль и будущего нейтрализатора Роналду, отмечает стиль Криштиану. "Не знаю, сколько времени тратит на прическу Роналду. Но он всегда хорошо выглядит – 120-я минута, а у него все стоит", – сказал недавно Виталий.

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Добавим, что как Роналду, так и Миколенко попали в символическую сборную отбора на Евро-2020, составленную аналитиками Transfermarkt.

Смотрите обзор матча Португалия – Украина (0:0), в котором Миколенко выключил Роналду

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