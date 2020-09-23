Небывалое! Роналду и Месси – за бортом претендентов на приз игроку года в Европе

На звание лучшего футболиста сезона номинированы Де Брюйне, Нойер и Левандовски, которому, скорее всего, и дадут награду

Такого футбол еще не знал! УЕФА на своем официальном сайте объявил имена исполнителей, номинированных на премию лучшему игроку сезона-2019/2020. И среди тройки претендентов впервые нет ни Лионеля Месси ни Криштиану Роналду.

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За приз от УЕФА, вручаемый по итогам выступлений игроков во всех клубных соревнованиях сезона, а также на уровне сборных, поборются полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, нападающий "Баварии" Роберт Левандовски и его партнер по команде вратарь Мануэль Нойер. Имя победителя будет объявлено 1 октября. Скорее всего, приз достанется Левандовски.

Кевин Де Брюйне / Фото: Reuters

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Нойер и Левандовски / Фото: AFP

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Еще семь футболистов попали в десятку лучших, однако не будут претендовать на награду. Места между ними распределились следующим образом:

4-5. Лионель Месси ("Барселона") – 53 голоса

4-5. Неймар ("Пари Сен-Жермен") – 53

6. Томас Мюллер ("Бавария") – 41

7. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 39

8. Тьяго Алькантара ("Бавария" / "Ливерпуль") – 27

9. Йозуа Киммих ("Бавария") – 26

10. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 25

Отметим, что обладателя награды, учрежденной в 2011 году, определяют по итогам голосования журналистов, а также 80 тренеров команд, попавших в групповой раунд Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Предыдущие обладатели приза игроку сезона от УЕФА

2011 Лионель Месси ("Барселона")

2012 Андрес Иньеста ("Барселона")

2013 Франк Рибери ("Бавария")

2014 Криштиану Роналду ("Реал")

2015 Лионель Месси ("Барселона")

2016 Криштиану Роналду ("Реал")

2017 Криштиану Роналду ("Реал")

2018 Лука Модрич ("Реал")

2019 Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

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Ранее мы писали, что впервые в истории в 2020 году "Золотой мяч" лучшему футболисту мира вручать не будут. По этому поводу нападающему "Баварии" Роберту Левандовски, который был бы главным претендентом на награду от журнала France Football, даже посоветовали создать петицию.

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