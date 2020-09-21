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Именем Роналду: первый клуб португальской звезды назвал в его честь свою академию

21 сентября, 19:11

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Спортинг" считает, что такой шаг вдохновит юных воспитанников на большие свершения

Имя одного из лучших футболистов современности, португальца Криштиану Роналду, все глубже входит в историю. Сегодня стало известно, что первый профессиональный клуб нападающего, "Спортинг", решил назвать его именем свою академию. К слову, вчера Криштиану Роналду забил гол в 19-м сезоне подряд.

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Руководство считает, что таким решением клуб увековечит имя своего выдающегося выпускника, а молодых игроков подстегнет к прогрессу.

Напомним, Криштиану находился в "Спортинге" с 1997 года по 2003-й. Затем он перебрался в "Манчестер Юнайтед" всего за 12 миллионов фунтов стерлингов. Позже он выступал за мадридский "Реал", а с 2018 года играет за итальянский "Ювентус". В феврале Роналду исполнилось 35 лет, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", уступая по этому показателю лишь аргентинцу Лионелю Месси из "Барселоны".

Недавно Роналду подарил самое дорогое обручальное кольцо в футболе: что за эти деньги можно купить в Украине. На подарок невесте португальский футболист потратил более 20 миллионов гривен.

Смотрите, как вчера Криштиану забил в первом туре чемпионата Италии:

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футбол переименование Криштиану Роналду Спортинг академия
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