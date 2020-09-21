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Криштану Роналду забил гол в 19-м сезоне подряд. Забивная серия португальца длится с 2002 года

21 сентября, 11:08

Александр Трикиша Александр Трикиша

Португальский футболист забивает столько лет, сколько не все игроки проводят на высоком уровне

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду отличился очередным достижением. Португальский футболист отметился в 19-м сезоне подряд на клубном уровне! Накануне Роналду забил гол в матче стартового тура чемпионата Италии против "Сампдории" (3:0).

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Свою забивную серию португалец начал на родине в "Спортинге" в сезоне 2002/2003 годов, затем забивал в "Манчестер Юнайтед" и "Реале". Цвета "Ювентуса" он защищает с 2018 года.

Добавим, что в сентябрьских матчах Лиги наций Роналду преодолел отметку в 100 забитых мячей за сборную Португалии. Криштиану является первым европейцем, кому удалось забить более 100 голов за национальную команду и всего на восемь мячей отстает от абсолютного рекордсмена Али Даеи из Ирана.

Голы Криштиану Роналду за сборную Португалии
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Голы Криштиану Роналду за сборную Португалии / Фото: Сегодня

Кстати, накануне Криштиану Роналду похвастался очередной наградой. Получить ее помог гол в ворота Украины. Португальский футболист показал, как выглядит награда лучшему бомбардиру 2019 года.

Также мы писали, что Роналду подарил самое дорогое обручальное кольцо в футболе: что за эти деньги можно купить в Украине. На подарок своей невесте португальский футболист потратил более 20 миллионов гривен.

Обзор матча "Ювентус" – "Сампдория" (3:0):

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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