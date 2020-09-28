Роналду божит! Обзор огненного матча "Рома" – "Ювентус"

Криштиану своим дублем спас туринцев, игравших в меньшинстве, от поражения в Риме

"Ювентус", несмотря на смену тренера, остается командой одного игрока. На своем горбу туринцев продолжает тянуть Роналду. Благодаря дублю Криштиану "Старая синьора" в ночь на понедельник вырвала ничью 2:2 в центральном матче второго тура чемпионата Италии с "Ромой" на ее поле.

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"Рома", возглавляемая экс-тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой, дважды вела в счете. Но "Ювентус" каждый раз отыгрывался с помощью Роналду. Сперва он реализовал пенальти, который сам же и заработал. А затем Криштиану забил в своем фирменном стиле головой, зависнув в воздухе подобно Майклу Джордану. Этот гол стал для Криштиану рекордным, 450-м, в ТОП-5 дивизионах Европы!

Обзор матча "Рома" – "Ювентус" (2:2)

Стоит отметить, что свой второй гол, спасший "Ювентус" от поражения, Роналду забил, когда его команда играла в численном меньшинстве. За удар сзади по ногам Мхитаряна полузащитник туринцев Рабио получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

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Видео удаления Рабио

"Рома" – "Ювентус" – 2:2

Голы: Верету, 31 (пенальти), 45+1 – Роналду, 44 (пенальти), 69

"Рома": Миранте – Манчини, Ибаньес, Кумбулла – Сантон (Б.Перес, 68), Верету, Пеллегрини (Диавара, 71), Спинаццола – Мхитарян, Педро – Джеко

"Ювентус": Щесны – Данило, Бонуччи, Кьеллини, Куадрадо – Кулусевски (Фработта, 85), Рабио, Маккенни (Артур, 58), Рэмси (Бентанкур, 68) – Мората (Дуглас Коста, 58), Роналду

Предупреждения: Кумбулла, Пеллегрини – Рабио, Фработта

Удаление: Рабио (62, второе предупреждение)

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Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Статистика матча "Рома" – "Ювентус" (2:2)

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Турнирная таблица чемпионата Италии

Ранее мы писали, что Роналду и Месси оба оказались за бортом претендентов на приз игроку года в Европе. Такое в истории футбола произошло впервые.

Смотрите, как "Ювентус" в первом туре Серии А обыграл "Сампдорию". Конечно же, с голом от Роналду

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