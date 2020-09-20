20-летний швед затмил Роналду и принес победу "Ювентусу" в чемпионате Италии

На этих выходных вернулась к жизни итальянская Серия А. Правда, сейчас сыграют только семь матчей, а еще три позже – 30 сентября. Читайте расписание и результаты первого тура чемпионата Италии. Сегодня же состоялся дебют Андреа Пирло на посту главного тренера "Ювентуса".

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Его подопечные принимали "Сампдорию" – 15-ю команду минувшего сезона, которой руководит аксакал Клаудио Раньери. Туринцам удалось сломить неуступчивого оппонента, хотя вышло это непросто. У Криштиану Роналду далеко не все получалось так, как хотелось. В одном из эпизодов он уперся в стену из защитников, но его подстраховал 20-летний новичок Деян Кулушевски. Шведский полузащитник, который пришел из "Пармы", красивым обводящим ударом левой ногой отправил мяч в сетку – 1:0.

Больше до перерыва соперники голами не отличались. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

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Во втором тайме у гостей вышел 37-летний форвард Фабио Квальярелла, который имел шансы огорчить "Юве", однако гости так и не пробили Войцеха Щенсного. Зато в концовке хозяева довели счет до крупного. На 79-й минуте защитник Леонардо Бонуччи оказался самым расторопным в штрафной площади "Сампы" – 2:0.

А за пару минут до финального свистка удача повернулась лицом и к Роналду. Форвард забил первый мяч в сезоне после выхода на "свидание" с вратарем ударом в дальний угол – 3:0.

Пирло начинает в "Ювентусе" с "сухой" победы. Во втором туре, через неделю, он поедет с командой в гости к "Роме" Паулу Фонсеки.

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Завтра в программе дня значится поединок "Милан" – "Болонья". Напомним, итальянский клуб собрался выкупить Супрягу у "Динамо" и предлагает новый вариант.

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