"Рома" – "Ювентус": онлайн центрального матча тура чемпионата Италии

Сегодня проходят еще четыре матча итальянской Серии А. Вашему вниманию – расписание, трансляции и результаты второго тура чемпионата Италии. Самое интригующее противостояние игрового дня запланировано на 21:45 на "Стадио Олимпико" в Риме, где "Рома" примет чемпионов из "Ювентуса". Наш сайт ведет онлайн-трансляцию поединка команд Паулу Фонсеки и Андреа Пирло с комментариями и фотографиями.

"Рома" – "Ювентус"

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Личные дуэли. Вывеска встречи этих соперников украсит любой тур, однако в последние годы туринцы безраздельно доминируют на Апеннинах. Однако это не означает, что их нельзя обыграть. В частности, в пяти последних матчах в Риме хозяева лишь раз уступили "Старой Синьоре", а сами побеждали трижды при одной ничьей. При этом в четырех последних матчах голами отличались оба соперника. В целом же, конечно, историческое преимущество за "Юве": 87 побед, 47 поражений, 50 ничьих.

"Ювентус" vs "Рома" / Фото: Getty Images

Старт чемпионата. В минувшем сезоне "Роме" не удалось зацепиться за путевку в Лигу чемпионов и команда финишировала пятой. Думается, теперь перед экс-наставником "Шахтера" Пауло Фонсекой поставили конкретную задачу попасть в ТОП-4. Правда, в первом туре с "Вероной" (0:0) римляне умудрились позже получить "баранку" в качестве технического поражения за выход на поле гвинейского полузащитника Амаду Диавары, который не был заявлен за основной состав, а только за молодежный.

"Ювентус" же в первом матче под руководством 41-летнего Пирло сломил "Сампдорию" (3:0) с поздними голами Леонардо Бонуччи и Криштиану Роналду.

Прогнозы. Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям из Турина, коэффициент на их успех – около 2.20. На подопечных Фонсеки можно поставить за 3.30, на ничью – за 3.65. Во встрече ожидают 2-3 гола, а самые вероятные счета – 1:1 (коэф. – 7.50), 1:2 (8.80), 0:1 (9.50), 2:1 (11.0), 0:2 (11.5). У "Ювентуса" должен бы забить Роналду (1.92), а у хозяев больше шансов у боснийского форварда Эдина Джеко (2.90). Можно поставить и на бывшего полузащитника "Шахтера" Генриха Мхитаряна (4.25).

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажет канал "Футбол 2". Старт прямой трансляции в 21:40, а повтор можно посмотреть завтра в 10:00 на этой же "кнопке". В интернете канал доступен на платформе OLL.TV.

Недавно самый титулованный футболист мира стал игроком "Ромы".

Смотрите, как "Ювентус" выигрывал в гостях у "Ромы" в январе, еще со зрителями на трибунах:

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