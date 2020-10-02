Роналду любит украинских женщин, а его ненавидят украинские мужчины: Криш снова едет в Киев

Все связи Украины и звездного Криштиану, которого жеребьевка подсунула "Динамо" в соперники по Лиге чемпионов

Он снова едет в Киев! 5-кратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду со своим "Ювентусом" достался в соперники "Динамо" по групповому раунду Лиги чемпионов.

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Причем, похоже, несмотря на пандемию, украинские болельщики смогут вживую увидеть Роналду с трибун НСК "Олимпийский". Ведь УЕФА разрешил заполнять стадионы на 30 процентов, если местные власти не против.

С одной стороны, немного обидно. Роналду вряд ли пожалеет "Динамо". С другой, такому жребию радоваться надо! Не за горами – 36-летие Криштиану, а там – и его завершение карьеры. Может, другого подобного шанса лицезреть игру фантастического португальца на своей земле у украинцев уже и не будет.

А ведь Украина и Роналду – друг другу как родные. Криштиану оставил немало автографов в воротах украинских команд, тогда как украинские девушки сумели оставить свой след в сердце португальца.

В этом материале – все о связях Роналду с Украиной.

РОНАЛДУ И ВОРОТА УКРАИНСКИХ КОМАНД

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У наших мужчин, Александра Шовковского и Андрея Пятова, есть все основания ненавидеть Роналду. Девять (!!!) раз он, играя в форме "МЮ", "Реала и своей национальной сборной, поражал ворота украинских команд – трижды забивал СаШо, еще шесть раз – Пятову. Тем не менее в последний раз это не помогло сборной Криштиану: Украина обыграла его Португалию 2:1, благодаря чему вышла на Евро.

Смотрите, как Роналду забил Украине, но проиграл

РОНАЛДУ ОСТАВИЛ В УКРАИНЕ СВОИ ВОЛОСЫ

На Евро-2012 Португалия первые два матча проводила во Львове, и в определенный момент Криштиану Роналду стало просто невмоготу – ну кровь из носу захотелось постричься. "Мне сказали приехать во львовскую гостиницу "Нобилис", не сказав, кого именно надо постричь, – рассказывал парикмахер Дмитрий Гучко, успевший в своей жизни поиграть за баскетбольный клуб "Львовская политехника". – Захожу туда. И тут забегает Криштиану Роналду". В итоге Дмитрий сделал прическу не только Кришти, но и еще шестерым игрокам португальской сборной. За всех Роналду заплатил из своего кармана.

"Роналду от меня вышел довольный, – признался Дмитрий Гучко. – Во время стрижки мы с ним разговорились. "У меня кудрявые волосы – кошмар! – говорил Роналду. – Приходится выравнивать их химическими методами, стригусь каждые десять дней. Но у сына волосы еще хуже!"

Что удивило украинского парикмахера: Роналду и его партнеры решились постричься в день матча. А еще говорят: футболисты – самые суеверные в мире люди...

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Роналду с прической от украинского парикмахера. Фото – Getty

РОНАЛДУ И УКРАИНСКИЕ ДЕВУШКИ

В январе 2015 года Криштиану Роналду после пяти лет отношений расстался с российской моделью Ириной Шейк. Но сразу же, согласно публикациям португальских СМИ, Кришти, выступавший на тот момент в "Реале", оказался в объятиях сексапильной одесситки Яры Хмидан, сделавшей успешную модельную карьеру в США. Скандальный сводник Петр Листерман утверждал, что это он свел Роналду с Ярой на вечеринке после получения португальским нападающим "Золотого мяча", и Криштиану, дескать, "клюнул".

Яркие фото экс-девушки Роналду – украинки Яры Хмидан

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Однако отношения Криштиану Роналду и Яры Хмидан, казавшиеся многообещающими, все же сошли на нет. В итоге португалец связал свою жизнь с испанской танцовщицей Джорджиной Родригес, родившей футболисту дочку и ставшей мамой для трех других детей Роналду, рожденных суррогатными матерями.

Между тем не так давно Роналду снялся в фотосессии с другой украинской моделью – Лерой Бублейко.

РОНАЛДУ И СЫН ДОБКИНА

На матч Евро-2012 против Нидерландов в Харькове лидера португальцев Криштиану Роналду вывел на поле сын Михаила Добкина Николай. "Роналду не "зазвездился", – написал тогда в своем Twitter Добкин, занимавший на тот момент пост харьковского губернатора. При этом политик утверждал, что право выйти на поле с Роналду его сын получил, "победив в акции "Сопровождай футболистов Евро-2012". Кстати, тот матч Португалия у Нидерландов выиграла (2:1), а Роналду забил два мяча.

Роналду с сыном Добкина. Фото – YouTube

К слову, во время Евро-2012 сборная Португалии проживала на базе харьковского "Металлиста", с тогдашним боссом которого Александром Ярославским у Роналду завязались приятельские отношения. По крайней мере, впоследствии Криштиану не забыл поздравить Ярославского с днем рождения, передав ему в качестве подарка футболку со своим автографом.

РОНАЛДУ И ЛОМАЧЕНКО

А в марте позапрошлого года Криштиану получил подарок от лучшего боксера современности Василия Ломаченко. Украинский чемпион мира передал португальцу свои боксерские перчатки через своего менеджера Эгиса Климаса. "Было приятно встретиться с лучшим, с Криштиану Роналду, и передать ему подарок от лучшего, от Василия Ломаченко", – написал тогда Климас в Instagram.

Болельщики тогда еще шутили: "У Ломаченко ноги в ринге двигаются столь же быстро, как у Роналду на поле. Или даже быстрее".

БЕЗ МИЛЕВСКОГО – НИКУДА!

Ну и куда же без Мили?! В интернете давно гуляло фото, на котором запечатлены юный Артем Милевский в компании Криштиану Роналду. Не так давно экс-форвард сборной Украины рассказал историю этого кадра. "Мы ж одного года, 1985-го, а это был чемпионат Европы U-17, в котором участвовали Португалия и Украина. Там мы и встретились. Мы смотрели видео, готовились к Португалии. Смотрели их матч с Францией. Справа у нас в защите играл Гриша Ярмаш, так он тогда смотрел это видео с большими глазами, скрестил руки и опустил голову. Ему все тогда пожелали удачи. Да, мы проиграли (1:2), но Криштиану тогда ничего не сделал – Гриша его "съел".

"Никогда не поверю, что Криштиану – гей. Мне кажется, что это все выдумки журналистов и ему с этого всего очень-очень смешно", – добавляет Милевский.

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До группового турнира нынешней Лиги чемпионов чемпионов Артем Милевский со своим брестским "Динамо" не добрался. А вот его бывшие одноклубники по "Динамо" киевскому уже поджидают Роналду. Будет горячо!

Смотрите видео последнего гола Роналду в "Ювентусе"

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге чемпионов

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