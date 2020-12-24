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Девушка футболиста "Динамо" похвасталась фигурой спустя месяц после родов

24 декабря, 10:02

Олег Люлька Олег Люлька

Теннисистка Ольга Янчук, осчастливившая Жерсона Родригеса, пребывает в отличной форме

Украинская теннисистка Ольга Янчук, 27 ноября подарившая сына люксембургскому вингеру киевского "Динамо" Жерсону Родригесу, похвасталась своей фигурой спустя месяц после родов. Если 25-летняя киевлянка и набрала вес во время беременности, то сейчас его – не видать. Мама, спортсменка – и просто красавица!

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О том, что скандальный форвард "Динамо" закрутил роман с украинской теннисисткой, стало известно в июне. Родригес как раз отметил свое 25-летие, и Янчук очень трогательно поздравила его. При этом стоит сказать, что у Жерсона уже есть двухлетний сын от предыдущих отношений. А вот Ольга стала мамой впервые.

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Ранее мы писали, что футболист "Динамо" осчастливил работницу киевского ЗАГСа. Девушке, зарегистрировавшей новорожденного сына Жерсона Родригеса, досталась в подарок футболка 25-летнего игрока. А назвали малыша Жерсоном Джуниором.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Динамо Киев Ольга Янчук WAGs Жерсон Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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