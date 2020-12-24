Девушка футболиста "Динамо" похвасталась фигурой спустя месяц после родов

Украинская теннисистка Ольга Янчук, 27 ноября подарившая сына люксембургскому вингеру киевского "Динамо" Жерсону Родригесу, похвасталась своей фигурой спустя месяц после родов. Если 25-летняя киевлянка и набрала вес во время беременности, то сейчас его – не видать. Мама, спортсменка – и просто красавица!

Реклама

Читайте также: Чудо в день Николая: украинская биатлонистка родила дочку спортсмену Южной Кореи

О том, что скандальный форвард "Динамо" закрутил роман с украинской теннисисткой, стало известно в июне. Родригес как раз отметил свое 25-летие, и Янчук очень трогательно поздравила его. При этом стоит сказать, что у Жерсона уже есть двухлетний сын от предыдущих отношений. А вот Ольга стала мамой впервые.

В тренде Тело Марадоны задумали выкопать и поместить в мавзолей спустя три недели после смерти

Реклама

Читайте также: Бывшая девушка динамовца Попова ушла к футболисту "Шахтера" (фото)

Ранее мы писали, что футболист "Динамо" осчастливил работницу киевского ЗАГСа. Девушке, зарегистрировавшей новорожденного сына Жерсона Родригеса, досталась в подарок футболка 25-летнего игрока. А назвали малыша Жерсоном Джуниором.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама