Девушка футболиста "Динамо" похвасталась фигурой спустя месяц после родов

Украинская теннисистка Ольга Янчук, 27 ноября подарившая сына люксембургскому вингеру киевского "Динамо" Жерсону Родригесу, похвасталась своей фигурой спустя месяц после родов. Если 25-летняя киевлянка и набрала вес во время беременности, то сейчас его – не видать. Мама, спортсменка – и просто красавица!
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О том, что скандальный форвард "Динамо" закрутил роман с украинской теннисисткой, стало известно в июне. Родригес как раз отметил свое 25-летие, и Янчук очень трогательно поздравила его. При этом стоит сказать, что у Жерсона уже есть двухлетний сын от предыдущих отношений. А вот Ольга стала мамой впервые.
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Ранее мы писали, что футболист "Динамо" осчастливил работницу киевского ЗАГСа. Девушке, зарегистрировавшей новорожденного сына Жерсона Родригеса, досталась в подарок футболка 25-летнего игрока. А назвали малыша Жерсоном Джуниором.
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