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Чудо в день Николая: украинская биатлонистка родила дочку спортсмену Южной Кореи

20 декабря, 10:24

Елена Павлова Елена Павлова

32-летняя спортсменка впервые стала мамой

19 декабря, в день святого Николая, украинская биатлонистка Ольга Абрамова впервые стала мамой. В семье Ольги и южнокорейского биатлониста Тимофея Лапшина появилась дочка. Ранее украинская спортсменка в белье и чулках поразила дерзким образом.

"Мы попросили, наше чудо пришло к нам в праздник – день святого Николая", – написала Абрамова в Instagram.

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А буквально днем ранее Абрамова отмечала, что уже находится на 40,5 неделе, но их "крошка не торопится, в отличие от ее родителей".

Ранее Ольга Абрамова, которая в свое время выступала за Россию, рассказывала и показывала, как живет сборная Украины по биатлону в соревновательный период: "Хлеб с майонезом", креветки и двуспальные кровати".

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В этом году о своей беременности заявила и украинская чемпионка мира по биатлону Юлия Журавок. 25-летняя спортсменка после родов планирует возобновить карьеру.

Смотрите также, как сборная Украины успешно завершила прошлый биатлонный сезон

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родила сборная Украины по биатлону Ольга Абрамова Тимофей Лапшин
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