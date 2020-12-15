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Футболист "Динамо" "сделал день" работницы киевского ЗАГСа

15 декабря, 10:14

Олег Люлька Олег Люлька

Девушке, зарегистрировавшей новорожденного сына Жерсона Родригеса, досталась в подарок футболка игрока

Вингер "Динамо" Жерсон Родригес осчастливил своим визитом работницу столичного ЗАГСа, которая зарегистрировала его новорожденного ребенка. Напомним, в конце ноября теннисистка Ольга Янчук подарила футболисту сборной Люксембурга сына.

"Угадайте, кому я зарегистрировала рождение? Все эти длинные посты в соцсетях – это не про меня, но как сумасшедший фанат ФК "Динамо" Киев не могу промолчать, – поделилась у себя в Instagram работница ЗАГСа Виктория. – Имела честь познакомиться и зарегистрировать рождение сыночка суперклассной пары, мегапозитивного и общительного люксембугского футболиста Жерсона Родригеса и украинской теннисистки Ольги Янчук. Вы сделали мой день и все последующие) Родригес Жерсон Джуниор, рости здоровеньким и крепким малышом, продолжением спортивной династии!"

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Судя по всему, Жерсон Родригес сделал работнице ЗАГСа, зарегистрировавшей его сына, подарок – свою динамовскую футболку. Свое фото в ней девушка опубликовала в соцсети.

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Интересно, что ранее самому Жерсону Родригесу досталась футболка Роналду. После матча с "Ювентусом" динамовец поблагодарил форварда туринцев, написав: "Спасибо, король!"

Смотрите, как Родригес забивал Литве

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загс Ольга Янчук рождение ребенка Жерсон Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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