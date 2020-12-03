Стало известно, кому в "Динамо" досталась футболка Роналду

Если майка Месси досталась Карлосу де Пене, то Криштиану осчастливил уже Жерсона Родригеса

Вингер "Динамо" Жерсон Родригеш похвастался трофеем, с которым вернулся из Турина после матча Лиги чемпионов с "Ювентусом". Напомним, "Динамо проиграло "Ювентусу" 0:3, но футболист сборной Люксембурга, несмотря на поражение, имел повод для радости.

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Ведь именно Жерсону Родригесу досталась футболка главной звезды "Ювентуса" – 5-кратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

"Спасибо, король!" – написал Родригес у себя в Instagram, опубликовав фотографию полученной им футболки Криштиану

Фото: REUTERS/Massimo Pinca

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Жерсон Родригес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, после предыдущего выездного матча Лиги чемпионов против "Барселоны", проигранного 1:2, с футболками Лионеля Месси вернулись в Киев два представителя "Динамо". Уругваец Карлос де Пена обзавелся майкой Месси благодаря предварительному звонку Лео от его соотечественника Луиса Суареса.

А еще одну футболку Месси заполучил Мирча Луческу. "Я крикнул ему: "Лео!" Потом я подошел и заговорил: "У меня есть на стене футболка великого игрока – Пеле. И мне бы хотелось, чтобы рядом с ней была футболка Месси", – рассказал Мирча, которому Лионель не отказал.

Обзор матча "Ювентус" – "Динамо" (3:0)

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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